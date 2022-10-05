動態島好潮！我適合換iPhone14嗎？

9 月初社群媒體排山倒樹的都是蘋果新產品的消息，朋友圈中充滿自己已經下單的最新款 iPhone 14 的畫面截圖，各大 3C 粉專徹夜趕出最新的產品分析。看到大家做這麼多比較，也讓人不斷回想，每代 iPhone 出來的時候，大家都罵得兇，最後開賣時總是又大排長龍。此次開放預購時，蘋果的 App 因為大量客戶湧入而大當機，也不難看出買蘋果產品的重點不在性能，不是出了多厲害的外觀吸引大家購買，而是在那顆蘋果的品牌價值，賦予被榮耀的感覺。

最新款 iPhone 14 特別在哪？

很多人都批評一般版本的 iPhone 14，在相機上優化及新加入「車禍偵測」及衛星通訊的「SOS 緊急服務」外，其他毫無新意，所以許多人把目光轉向 iPhone 14 Pro，同樣具備車禍偵測及 SOS 緊急服務外，搭載 A16 晶片以及使用 ProMotion 技術的新 Super Retina XDR 顯示器、1Hz 更新頻率，讓螢幕「永遠顯示」功能，鎖定畫面一眼便能掌握時間、小工具和「即時動態」。而 iPhone 最受人詬病，也是讓果粉不斷提及的「瀏海螢幕」也有改變，改為挖孔螢幕設計，稱為「動態島」，依據 App 呈現，像是可以顯示電池百分比、來電訊息、音樂顯示等，相當特別。

到底該不該換 iPhone 14？值得入手嗎？

綜觀 iPhone 14 的新產品，小編看了各大 3C 網紅的開箱，最喜歡的功能便是車禍偵測及可以衛星通訊，當發生意外時，最怕的就是沒人發現以及聯絡不到人救自己，因此有了這兩項功能，可以把手機這工具昇華到救命工具，以備不時之需。

大家都在考慮該換最新款，或是買 iPhone 13，但沒想到去年的 iPhone13 Pro 系列意外暢銷，通路業者指出：「現在有錢還買不到，舊機價格還回漲 8%」，因此建議若是考慮到新機價錢，想要划算一些，不想花這麼多錢在新機上，不妨可以搭配電信的優惠，或是從蘋果官網或直營店的以舊機換新機，這樣買新機的成本就降低了，若直營店的價格不夠漂亮，還可以再到網路、民營的手機店多多比價，但重點一定要把重要的資料洗掉，不要個資外流喔！

以小編的建議來說，值不值得入手是每年新機發表時大家都會提出來的口舌之辯，要換新手機，還是可以擁有最新的功能為最佳？對於一般手機的使用者來說，無非是聯繫親友、追劇、拍拍照、找資料等等的基本使用為主，再厲害的性能似乎都不是重點，自己用的開不開心，想不想換，自己的荷包到底允不允許才是最大的重點！

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