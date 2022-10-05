〈友通智慧新工廠〉今年營收將登150億元明年續強 歐美基建需求旺到2025年

佳世達 (2352-TW) 旗下工業電腦廠友通 (2397-TW) 副董事長李昌鴻今 (5) 日表示，今年營收可望超過 150 億元，明年持續成長，且歐美基建將帶動自動化、網安等剛性需求，營運一路成長至 2025 年。

近期營運方面，李昌鴻指出，先前受缺工缺料影響，接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 一度到 2，目前則約 1.3、訂單達交率 7 成，隨著料況好轉，產線效率良率提升，預計出貨狀況及毛利率將持續改善。

展望後續營運，李昌鴻認為，美國過去幾年沒有推動基礎建設，現在將大力推動，歐洲方面，俄烏戰爭結束後估將也有基建需求，帶動軌道、通訊、網安、軍工等剛性需求 ­。

總經理蘇家弘補充，車載電腦除了軌道運輸外，也有疫苗冷鏈運輸車應用，國防軍工則導入導彈防禦系統。通訊方面，友通除了跟集團內的仲琦 (2419-TW) 合作外，也跟多家網通廠接洽。

友通近年也積極投入微型化主機板研發、開發 AI 邊緣運算相關產品，並展開垂直應用布局，包括工業自動化、車聯網、醫療等解決方案。

友通 9 月營收 13.44 億元，月增 3.86%、年增 2.06%；第三季營收 40.93 億元，季增 6.3%、年增 9.4%；累計前三季營收 118.16 億元，年增 31.01%。