茂順訂單爆滿+漲價效益 9月及Q3營收同創新高

茂順 (9942-TW) 今年下半年受惠產品漲價及擴產效益挹注，預估營收及獲利將明顯優於上半年，今 (5) 日公布 9 月營收以 3.89 億元改寫歷史新高，月增 10.35%，年增 25.97%，第三季營收也以 10.86 億元改寫歷史新高，季增 13%，年增 12.16%。

茂順前 9 月營收 29.9 億元，年增 5.98%，法人認為，茂順全年營收可望跨越 40 億元，改寫年度新高。

茂順今年初陸續在中國、台灣新增 15% 產能，新產能開出後就被客戶搶光，下半年還因此將再擴充 10% 產能，預估在第二波產能擴充完全到位後，加上漲價效益，單月營收將由 3.6 億元擴大到 3.84 至 4 億元。

茂順看好，今年下半年營收、獲利逐季走高，毛利率也可望優於上半年，力拚全年營收超越 40 億元，毛利率也可維持去年 35.45% 水準以上。

茂順密封元件應用廣泛，比重來看，汽車、工業用各占 40%，近 20% 用於農業及建設；目前以工業及汽車產品接單最旺，訂單已排到明年第二季，由於歐洲能源供應出現困境，造成當地密封元件生產線停工，對於市場傳出歐洲訂單湧入，茂順則指出，目前生產訂單滿載，若有歐洲新訂單，顯現在茂順營收應是 8 個月後。

茂順上半年稅後純益 2.63 億元，年減 7.09%，每股純益 3.17 元，上半年營運下滑受疫情干擾及缺工、缺料影響。