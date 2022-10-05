材料-KY 9月營收4.06億元改寫次高 Q3再登頂

材料 - KY (4763-TW) 在手訂單充足，公司在今 (5) 日公布 9 月營收，站穩 4 億元大關，並改寫次高紀錄，月減 2.56%，年增 85.43%，推升第三季營收以 11.96 億元續改寫單季新高，季增 14.92%，年增 87.02%，第四季生產及出貨排程也持續強勁，可望維持第三季水準。

材料 - KY 前 9 月營收 30.4 億元，已超越 2021 年全年營收，年增 56.25%，依照材料 - KY 現有產能估算，接下來幾個月營收將維持高檔，今年營收上看 40 億元，明年可達 50 億元以上，年成長逾 8 成。

材料 - KY 今年以來營收成長，主要受惠中國境內新增客戶，還有既有客戶拉貨，且對歐洲新客戶開始出貨，董事長王克璋先前指出，材料 - KY 今年絲束接單已滿，依目前市場供需研判，產業榮景至少還可維持 3 年。

材料 - KY 上半年稅後純益 5.92 億元，年增 2.1 倍，每股純益 10.35 元。材料 - KY 今年持續有擴產規劃，並規劃開發顯示面板用偏光板上游材料，產能方面，山東濟南絲束廠年設計總產能目前為 1.6 萬噸，因應未來絲束需求與營運成長，目標再新增 4000 噸絲束產能。