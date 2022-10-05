吉茂墨國廠攻美國市場 明年獲利拚重回2020年高峰

AM 市場汽車水箱大廠吉茂 (1587-TW) 今 (5) 日召開法說會，展望明年，董事長劉彥狄表示，將赴墨西哥建廠攻美國市場，新廠最快明年下半年試產，加上既有產能擴產，營收、獲利雙成長，法人估，吉茂明年每股純益將有機會重回 2020 年 2.64 元水準。

展望後市，吉茂認為，第四季美國客戶訂單延後出貨，不過去年同期基期低，因此單季仍可較去年成長，今年整體也將優於去年，毛利率則隨著鋁價下跌改善，預計下半年就能重回 25% 水準。法人估，吉茂今年每股可望賺 2 元以上。

至於明年，吉茂指出，成長動能將來自美國客戶，另外既有的台灣與南京廠也預計擴增 10% 產能，法人看好，不考慮墨西哥廠的貢獻，明年營收就可年增 5-10%。吉茂水箱與相關零件主要銷售市場為北美，營收占比 7 成，亞洲 (中國、東南亞) 12%，其他則包含國內、歐洲等市場。

劉彥狄也看好墨西哥布局，新廠未來將能就近服務美國，且客戶積極布局墨西哥市場，未來也能直接在當地出貨，新廠明年上半年將陸續安裝設備，下半年試產，未來 3-5 年內月產能將達 10 萬片，產能滿載可望貢獻年營收 10 億元，將較目前平均年營收 15-17 億元增加逾 5 成。

劉彥狄認為，水箱市場主要競爭者皆為中國廠商，但礙於中國政策與美中貿易戰持續延燒，中國同業較難模仿吉茂的策略佈局，吉茂可望藉此擴大北美市場話語權。