光隆精密-KY卡位全球重卡龍頭供應鏈 明年放量出貨

精密金屬加工廠光隆精密 - KY (4581-TW) 今 (21) 日指出，今年卡位全球中、重型卡車製造龍頭帕卡 (PCAR-US) 供應鏈，明年將開始放量出貨，加上歐美客戶新開發器件開出，雙引擎帶動明年營運走強，表現將更勝今年。

光隆精密產品主要集中商用車 OEM 市場，涵蓋重型卡車引擎、底盤零件，其中引擎系統 42.7%、引擎排氣再循環系統 7.75%、底盤系統 49.5%；以應用別來看，汽車占比 73.6%，綠能 2.9%、建築機械 9.1%，以及其他 14%。

光隆精密表示，中國上半年由於內需疲軟導致商用車市況保守，相對之下日本市場成長表現較佳，歐美則維持穩健，展望下半年，歐美商用車客戶下半年出貨可望提升，另外加上中國政府刺激政策帶動市場回溫，整體下半年將較上半年成長。

光隆精密上半年北美比重 38.6%、歐洲 18.13%、日本 21.45%，中國、台灣各 10% 以下，歐美客戶涵蓋 Tier 1 品牌商 Volvo、帕卡，以及 Navistar、Cumins 等供應商，日本則主攻建築、農業、船舶機械，為非汽車零件主要銷售市場。

獲利方面，光隆精密表示，近期運費回落、原料壓力放緩可望逐步改善毛利率，第三季毛利率可望回到 24% 水準，未來獲利表現將逐步回升。

展望後市，光隆精密表示，公司已打入帕卡旗下英國卡車廠供應鏈，明年將開始放量出貨，加上歐美客戶新開發器件開出，預計明年歐洲市場成長明顯，美國、日本市場則維持穩定成長，中國方面，由於中國天然氣卡車政策因天然氣價格影響發展較緩，但長期政策推動趨勢不變。