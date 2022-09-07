永新-KY下半年營運、獲利衝 全年挑戰賺一股本

剎車系統大廠永新 - KY (4557-TW) 今 (7) 日召開業績發表會，展望後市，董事長紀經得指出，受惠價格調漲、原物料下跌等因素，下半年獲利看增，整體營運可望優於上半年，法人估，永新上半年已賺逾半股本，考量後市營運、獲利向上，今年可望挑戰一股本。

紀經得表示，去年底開始向客戶漲價後，今年 4-5 月起營收逐步反映漲價效益，並帶動第二季獲利向上，近期原物料價格下跌、台幣持續貶值，下半年獲利可望持續改善，毛利率上看 3 成。

展望後市，市場擔憂景氣導致歐美市場出現去庫存現象，紀經得說，目前觀察客戶沒有庫存問題，下單未改變，甚至訂單規模正在增加，預計明年訂單狀況可維持目前趨勢。

至於訂單能見度，紀經得說，下游客戶為北美汽車零件零售商，客戶較嚴格控管庫存，因此訂單交期較短，約 60-75 天左右。

永新為北美最大剎車系統供應商，主攻北美 AM 市場，產品銷售至美國汽車零件零售商，包含 AutoZone (AZO-US)、純正零件 (GPC-US)、O"Reilly (ORLY-US) 以及 Advance Auto Parts (AAP-US)。

永新上半年北美銷售比重 44%、中南美洲 20%、亞太區 (中國、泰國、新加坡、菲律賓) 30%，其他 6%；主力產品剎車總泵 34%、剎車分泵 25%，卡鉗 15%，二輪剎車總成 13%，其他離合器、剎車片產品占 13%。

永新近年積極擴大業務範圍，搶進卡鉗市場銷售，公司表示，去年卡鉗銷售 3.7 萬顆，今年上半年便銷售 2.6 萬顆，卡鉗營收占比持續成長，目標短期占比可達 20%，未來要達 50%。

除了卡鉗外，永新也藉由子公司泓輔進軍二輪剎車總成市場，成為今年營收另一個成長動能，紀經得指出，納入泓輔將可切入機車與中國電動自行車市場，未來廈門完整供應鏈將支應泓輔生產需求，可提高二輪產品出貨規模。

永新 - KY 今也公布 8 月營收 2.66 億元，月減 4.87%、年增 48.7%，累計前 8 個月營收 20.39 億元，年增 65.9%。