宏碁Chromebook報捷 坐穩加拿大市占第一

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (5) 日表示，根據市調機構 NPD 最新資料顯示，宏碁 Chromebook 在加拿大成為消費市場常勝軍，截至今年 8 月已連續 14 個月為躍居當地市場第一，其中，今年 8 月、前 8 個月皆以 39% 市占率穩坐當地龍頭寶座。

宏碁表示，旗下 Chromebook 產品線組合多元，從 11 吋到 17 吋涵蓋掀蓋式及可翻轉等各式機種，可望提供消費者所需的 Chromebook 使用體驗，因應全球環保永續趨勢，今年更推出 Vero 環保系列首款 Acer Chromebook Vero 514 產品，搶攻綠色商機。

不只 Chromebook 報捷，宏碁指出，依據 IDC 統計，旗下 Chromebox、Chromebase 8 月在加拿大商用市場也以 53% 市占保持領先。

營運方面，宏碁說，將持續透過建立多重事業成長引擎來強化營運韌性、抵禦產業逆風，並力拚年底前將庫存水位持續降低至健康水位，而隨著日前旗下 Acer Gadget 倚天酷碁 (2432-TW) 向證券櫃檯買賣中心申報辦理股票公開發行生效後，集團上市櫃、興櫃、公開發行家數已達到十家。