雀巢宣布投資10億以上瑞士法郎 以確保咖啡調度的永續性

瑞士知名食品大廠雀巢公司 (Nestle) 周二 (4 日) 宣布，為了致力於咖啡調度的永續性，於 2030 年之前將投資 10 億以上的瑞士法郎 (10.1 億美元)。由於氣候變遷的緣故，咖啡豆調度風險正向上拉高，雀巢公司為此，決定將投資額提高為原先計畫的兩倍以上。

關於咖啡豆，陸續有研究報告指出，由於氣溫上升、乾旱、疾病等關係，當前咖啡豆產地約有一半，可能在 2050 年之前出現生產性低下的現象。其中又以高品質的阿拉比卡咖啡豆產地，最有可能出現生產性下滑的問題。

此外，作為氣候變遷對策的一環，消費者或政府要求淨化全球供應鏈的聲音也愈來愈強大。

雖然雀巢公司在過去已經宣布，於 2025 年之前將以永續性的方式來進行全部咖啡的調度，不過這回該公司又宣布 2025 年之前，在咖啡生產方面要達成 20% 的再生農業 (Regenerative Agriculture) 目標。

具體作法上，為了保護土壤將種植覆蓋地面的作物，並使用有機肥料來提升土壤肥沃度，還有為了確保生物的多樣性，也將多加善用「混農林業」(Agroforestry) 和「間作」(Intercrop) 等。

雀巢公司目標在 2030 年之前，要讓溫室氣體排放量減少一半。