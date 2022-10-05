君帆掛牌慶蜜月早盤漲逾35% 布局醫療和風電產業

液壓及氣壓元件廠君帆工業 (4584-TW) 今 (5) 日以每股 40.57 元掛牌上櫃，早盤最高衝上 55.2 元，漲幅 35.2%，君帆爲大陸硫化機液壓缸最大廠商，近年也跨入醫療和風電產業布局。

君帆 9 月營收 9243 萬元，月增 29.24%，年減 18.3%，第三季營收 2.45 億元，季減 8.42%，年減 22.08%，前 9 月營收 7.96 億元，年減 10.71%。

君帆上半年稅後純益 5531 萬元，每股純益 2.23 元，日前訂單遞延狀況已逐漸回穩，今年營運谷底已過，後續營收可望漸入佳境。

君帆早年替日本油壓大廠 TAIYO 代工，累積了厚實的高精密零件製造經驗和設計能力及加工技術。

君帆董事長胡進財指出，歐洲較早開始發展風力發電，台灣投入初期缺乏經驗，如今發展風電產業已是政府既定政策，也是全球趨勢，能吸引國際風電廠商合作的亞洲國家只有台灣和韓國。

君帆的台南永康科技工業區二廠今年 7 月投入生產，主攻醫療和風電產業應用零組件系統。

另外，君帆先前也早已切入醫療產業，尤其核磁共振造影系統的市場需求持續擴大，預估未來市場規模在 2025 年可達 80 億美元，2020-2025 年年均複合增長率 4%，核磁共振和手術台所需的油壓產品，君帆也看好成長動能。