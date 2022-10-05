〈紐約匯市〉美元指數連二黑 跌至兩周低點 英鎊歐元強升

美元指數連兩日走軟，周二 (4 日) 更跌至兩周低點，歐元、英鎊強勢彈升。澳洲央行 (RBA) 升息幅度不及預期，一度拖累澳幣重貶，但尾盤貶勢稍微收斂。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 大跌 1.38%，報 110.20，為兩周新低。過去兩天以來，DXY 已跌約 1.8%。

經濟數據顯示，美國 8 月職位空缺數大減逾 100 萬，創下疫情爆發初期以來最大單月降幅，最新的經濟疲軟跡象，激起投資人對於 Fed 放緩升息步調的預期。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示：「職位空缺數的減幅遠大於預期，若 Fed 緊縮路徑正在接近尾聲，這會是我們預期的狀況。」

Fed 上月召開利率會議後，激進升息預期帶動美債殖利率急速飆升，然而，隨著投資人評估央行政策轉向的前景，10 年期美債殖利率昨 (3 日) 降至逾一周低點，今 (4 日) 盤中雖因職位空缺數據而繼續下滑，但尾盤小幅拉升，截稿前報 3.653%。

部分策略師認為，美元和殖利率走勢反映市場參與者對利率前景的看法，投資人希望近期對經濟成長的擔憂，能夠削弱 Fed 和其他央行打擊通膨的積極程度。

Schamotta 說：「我們看到整體金融市場利率預期下滑，原因是澳洲央行升息幅度意外低於預期。這對全球市場參與者產生某種警告效果，人正在降低對 Fed 和其他央行的預期，這確實迫使人們撤出美元並轉向對風險較敏感的資產。」

美元回落之際，歐元強彈 1.67% 至 0.9985 美元，英鎊也勁揚 1.4% 至 1.1474 美元，自 9 月 26 日創下歷史新低後，英鎊兌美元已連續 6 個交易日上漲。

在財政政策引發市場劇烈震盪後，英國公債市場現已趨於平靜，這讓英鎊鬆了一口氣。英國央行本周稍早重申購債意願，負責監督債市的英國管理辦公室也強調市場具有彈性。

澳幣兌美元下跌 0.22% 至 0.6498 美元，澳洲央行意外只升息 1 碼後，澳幣應聲走貶，市場原先預期為升息 2 碼。不過，在美元遭到廣泛拋售之下，澳幣貶勢獲得緩衝。

投資人同時密切關注人民幣匯率，離岸人民幣兌美元升 0.96% 至 7.0308 人民幣，是 9 月 21 日以來最高。

日元兌美元也漲 0.3% 至 144.12 日元，繼續在 145 下方徘徊。日元昨日盤中一度再貶破 145 大關，是日本當局上月 22 日出手干預匯市以來首次。

截至台灣時間周三 (5 日) 約 6:00 價格：