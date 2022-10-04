外資終止連12賣聯電 轉買1.8萬張 投信與自營也跟進

台股今 (4) 日開高走高，由電子權值股領軍，終場強彈 276 點，收 13576 點，站回五日線，外資也終止連九賣，除了買超台積電外，更在連續 12 日賣超聯電後，再度買進 1.8 萬張，投信、自營商也逢低加碼聯電共 1 萬張。

三大法人今全站買方，合計買超 109.62 億元，外資買超 61.76 億元，投信買超 13.59 億元，連 14 買，自營商買超 34.29 億元；不過，外資期現貨不同調，加碼空單 1127 口，未平倉空單口數達 2702 口，顯現外資仍在指數反彈之餘，增加避險部位。

觀察外資買超對象，以金控族群居多，包括中信金、臺企銀、兆豐金、國泰金，也買進 ETF 如元大滬深 300 正 2、國泰永續高股息，聯電與金寶則為買超前十名中唯二的電子股。

外資賣超鎖定航運族群，長榮、陽明雙雙入列賣超前五名，合計張數高達 2 萬張，另外，國人最愛 ETF 元大高股息 0056 昨日宣布配息金額創新高，今日股價強彈，外資卻逢高出脫近 7000 張，其他反向 ETF 如元大台灣 50 反 1、期元大 S&P 原油反 1 也是賣超標的。

投信、自營商不僅與外資有志一同買進聯電，合計買超達 1 萬張，兩者也同樣青睞 EMS 大廠，投信買超仁寶 600 張、自營商除仁寶外，還加碼英業達、緯創、和碩、廣達。