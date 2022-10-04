〈台股盤中〉電子三雄領軍吹響多頭號角 大漲逾200點收復五日線

美股周一 (3 日) 展開報復性反彈，台股今 (4) 日由電子三雄領軍電子權值股吹響多頭號角，高價電子股也群起反攻，貨櫃三雄再度揚帆啟航，指數大漲超過 200 點，重返 13500 點並站回五日線，預估今日成交量將擴增至約 2000 億元。

電子權值股表現方面，權王台積電一掃連日陰霾，強彈超過 2%，力拚重回五日線，鴻海也勁揚逾 1%，聯發科則為三雄中表現最強勢，大漲超過 3%。在台積電領軍下，聯電也跟進狂飆、大漲半根停板，日月光投控、和碩、光寶科、南亞科等，漲幅都超過 2%。

高價股漲勢同樣兇猛，股王信驊強漲 4%，股后大立光也大漲 2%，力旺、力智狂飆 8%，鈺太、AES-KY、嘉澤、譜瑞 - KY、神準等個股，漲幅都超過 6%，智邦、祥碩、致茂、精測飆漲半根停板。

航運族群續獲資金青睞，四維航大漲 6%，新興、慧洋 - KY、裕民、中航、台航、榮運勁揚超過 3%。貨櫃三雄方面，萬海大漲 2%，長榮、陽明表現也都不俗。

法人指出，隨著美元回貶，加上美股持續反彈，10 月將是台股反彈最佳時機，但底部需先拉出 3 根實體紅 K 棒，才能確立光輝十月反彈行情，預估短線大盤有機會挑戰回到月線關卡。