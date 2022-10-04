【Wen姐筆記】 10月吹反攻號？美股當榜樣 台股豬隊友別搗蛋

美股 10 月第一個交易日吹起反攻號角，為 10 月多方反攻行情揭開序幕 ? 台股昨日半套限空令，果然效力也只有上半場，新台幣匯率持續軟腳，讓台股昨日只能保住 13300 點。今天台股也可望隨美股反彈? 關鍵還是在於豬隊友，新台幣匯率如能止貶，權值股得有救援投手登場，台股才有反攻機會。極短線強弱分界為 13445 點，關鍵點位為 13333、13426 與 13520 點。

台股昨日力保的 13300 點城池，可視為本波護盤的關鍵地平線，13300 點兩端哨站 13313、13282 點為極重要位置，不宜再度失守。而 13333 至 13366 點最好能跳空越過，續往 13400 點至 13445 點，13400 點兩端哨站為 13385 與 13423 點。多方第一硬仗區，落在 13500 點城池與 13555 點，13500 點兩端哨站為 13486 與 13520 點。多方如能收復 13600 點，13600 點兩端哨站為 13613 與 13588 點，甚至 13633 至 13666 點泥沼區，多方才可正式敗部復活，下一戰才是反攻 13700 點城池，13700 點兩端哨站為 13688 與 13717 點。

13253 點棄守，顯然豬隊友的威力，抵消國家隊努力! 如續往 13200 點城池靠近，13200 點與兩端哨站為 13222、13183 點，也等於進入 13000 點前哨攻防戰，13153 點如再棄守，13100 點兩端哨站為 13123 與 13077 點，13000 點最後灘頭堡為 13046 點，而 13000 點兩端哨站為 12985 與 13023 點。

10 月是否有反攻機會? 本周將是關鍵周!! 如能在本周完成止跌訊號，打樁完成，10 月在技術面多方將有在「夾縫中求生存」的機會! 由於半套限空令登場，不期待成交量能能夠持續升溫，觀察重點還是新台幣匯率與權值股，昨日拖累盤勢的金融族群，也得儘快穩住，再搭配電子與傳產反攻，多方才有試圖打出左腳的機會!! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)

Wen 姐密碼 20221003 成績單

密碼 13300 大盤收盤 13300

台指收盤 13303 誤差 3 點

密碼 13444 台指高點 13445 誤差 1 點

密碼 13282 台指夜盤低點 13283 誤差 1 點

密碼 13333 台指夜盤開盤 13335 誤差 2 點