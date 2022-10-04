美國經濟領先指標正式轉負，進入可能衰退，投資人可以怎麼做？

一、本周大量美國的就業相關數據的公布

■10/04：8 月 JOLTs 職缺

■10/05：9 月小非農就業

■10/07：9 月失業率／非農就業／勞動參與率

二、經濟真的要衰退了嗎？投資人該怎麼辦？

從美國的領先指標數據來觀察，已經開始下滑，六個月成長率則也已經突破 0 正式轉負，代表在未來三到六個月有可能出現衰退的情況。雖然領先指標受到標普 500 影響不小，但是同時也計算營建數據、就業數據、消費數據、貸款數據與消費者預期、國債券等相關資料。因此可以判斷到明年六月以前，出現衰退機率很大。我們可能需要針對即將發生的衰退進行準備。

(推薦閱讀：美國領先指標怎麼看？)

面對衰退，有一個最基本的原則：風險控管。因為衰退期間，我們很難把握市場行情可能會維持多久空頭或是說實際經濟狀況如何，這時候我們要確保的是不要被趕出市場。建議投資人可檢視自己的槓桿狀況與風險承受能力，確保在最壞情況下自己的現金流與生活依然可以維持穩定，以維持自己具有可以再次入場的能力。

假若這些都不是問題，自己的現金流非常充足，則或許可自行考慮在下滑的期間逐步篩選績優股，並且逐步加碼建倉，並耐心等待落底訊號。(推薦閱讀：盤勢震盪卻是逢低加碼好時機？進階的金字塔加碼法報你知)

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