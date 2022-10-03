外資續賣金融股、華新逾2萬張 反手敲進航運股

儘管金管會祭出限空令，台股今 (3) 日表現仍疲軟，終場下挫 124 點，收 13300 點，外資持續賣超 93 億元，期貨淨空單略縮至 1575 口，個股部分持續賣超華新超過 2 萬張，並調節多檔金融股，不過反手買超臺企銀，並加碼萬海、陽明等航運股。

三大法人僅投信買超 12.41 億元，外資再賣 93.79 億元、自營商也賣 20.9 億元，三大法人合計提款 102.22 億元。

觀察外資今日操作，賣出華新 2.2 萬張最多，其他多為金融股，包括國泰金 1.1 萬張、玉山金約 1 萬張、新光金 9838 張、台新金 4602 張、富邦金 4470 張、永豐金 4450 張等。傳產股則調節台泥、華航各逾 7000 張，以及減碼仁寶 4836 張。

外資也調節多檔 ETF，包括國泰永續高股息與元大滬深 300 正 2 各 1.1 萬張，元大高股息 6922 張、富邦越南 4878 張。

外資買超方面，買超臺企銀 1.1 萬張最多，加碼金融股中信金、第一金、華南金等；傳產股則買超航運族群陽明、慧洋 - KY、益航、裕民、萬海等，還有其他個股台玻 3582 張、大成鋼、力積電、宏碁、金寶、興富發等。

投信賣超標的則以中華電 2843 張最多，其次分別為精材 2494 張、光罩、京元電子、臻鼎 - KY、中美晶、燿華、遠傳、元晶、致伸、台積點等。

投信買超前十名分別為仁寶、永豐金、開發金、英業達、金像電、遠東新、宏碁、元大金、台泥、第一金等。