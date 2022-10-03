紡織展10/12登場 實虛並進刺激產業復甦

第 26 屆台北紡織展 (TITAS) 將於 10 月 12 日至 14 日在南港展覽館一館舉辦，共計 10 個國家 367 家參展商參展，合計 896 個攤位展出，除了重回實體展，也透過實虛並進的方式，協助業者洽談採購，替紡織產業復甦迎來活水。

紡織展主辦單位紡拓會表示，先前受到疫情影響，實體的國際交流停滯，但隨著入臺檢疫規範持續鬆綁，提升國際買主來臺參觀採購意願，紡織展也洽邀來自 11 個國家超過 41 個品牌，與業者辦理超過 400 場採購洽談會。

紡拓會進一步指出，此次紡織展在實體展架構基礎下，導入多項數位化服務，打造模擬實體展展覽空間及視覺的虛擬空間，買主可線上瀏覽攤位、展商資訊，連結展商電子型錄進一步聯繫參展業者。

此次在國內展出廠商方面，包含台塑 (1301-TW) 集團、遠東新 (1402-TW)、力麗 (1444-TW) 集團、儒鴻 (1476-TW)、旭榮集團、宏遠、集盛、宜新、新纖、南緯、興采、佳紡、福盈、永光、台灣百和、偉全、展頌、三芳化學、高林、台灣歐西瑪、精機等。

國外廠商則有美國 COTTON COUNCIL INTERNATIONAL、瑞典 ORGANOCLICK 和義大利 OMMI SRL；瑞士 HeiQ 等；而紡織機械、縫紉設備和生產系統的台灣村田機械、台灣東洋紡等。

紡拓會表示，此次紡織展將聚焦五大核心主題「永續環保、機能應用、個人防護、智慧紡織、智慧製造」，其中，節能減廢趨勢，讓供應商或品牌商皆積極建立結合環保與機能的綠色供應鏈，運用創新技術在永續發展的前提下兼顧產品的機能性。

此外，在疫情下，近年全球市場對防護性紡織品的需求日增，各式醫療用、特殊衣著用及運動用防護性紡織品，也成為此次紡織展的重點。