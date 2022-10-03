國民ETF 0056配息首度「破2」 金額創新高

國民 ETF「元大高股息 (0056-TW)」今 (3) 日公告今年度預估配息金額，每受益權單位分配新台幣 2.1 元，為成立以來首次「破 2」，即將完成連續 12 年配息，並挑戰連續 12 年填息紀錄。

元大投信公告 0056 第一階段收益分配評價結果，以保守原則估計 0056 每受益權單位數預估配發金額為新台幣 2.1 元，之後將於 10/17 公布實際配發金額，10/18 為除息前最後買進日，10/19 進行除息交易，11/22 發放配息。

元大投信說明，截至收益分配評價日 9/30，0056 所追蹤之臺灣高股息指數含息與未含息的報酬率差異為 7.1 個百分點，本次 0056 每受益權單位數預估配發 2.1 元，若以收益分配評價日淨值計算，配息率 8.1%，兩數值未有大幅差異。

0056 自 2007 年成立以來，歷經多次市場多空考驗，繳出穩定亮眼的配息成績單，除 2008、2010 這兩年的配息是累積至次年度發放外，2011 年至 2022 年已連續 12 年配息，至 2021 年完成年年填息紀錄。

於 2021 年收益分配公告前夕 (2021/10/1)，0056 受益人數 48.1 萬人、規模 921 億元；而至今年 9/30，0056 受益人數 76.3 萬人、規模 1443 億元，成長力道反映過去一年台股高股息 ETF 的蓬勃發展。

著眼於 0056 穩定的長期配息與填息表現，近期投資人把握台股震盪「價低息更高」的進場機會，大舉逢低買進 0056。根據集保結算所資料，0056 今年以來受益人數成長逾 20 萬，並自 6/2 起連續 85 個交易日淨申購，均顯示 0056 是台股高股息 ETF 投資首選，本次配息也未讓長期股東失望，預估配息金額繼 2019 年後再創新高，可望持續為逾 76 萬受益人創造現金股息收入。

