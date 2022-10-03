00908首次配息出爐 可參與除息+小額團購全球不動產般

富邦投信今 (3) 日發布富邦入息 REITs+(00908-TW)ETF 收益分配期前公告，10 月預計配息金額為每單位新台幣 0.223 元，投資人最晚只要在 10 月 18 日前持有或買進，皆可參與本次配息。富邦入息 REITs + 經理人蘇筱婷表示，趁目前市場處於相對低點之際，積極布局上市股權型 REITs ETF，還可類似小額團購全球不動產般，一起當起全球的包租公與包租婆。

蘇筱婷指出，本次 00908 配息主要來源，為該 ETF 自 2022 年 5 月成立以來至 9 月底參與成分股除息所得的現金股利，且今年成立以來截至 9 月底，該 ETF 追蹤指數投資組合所有成分股已配發季股利。

蘇筱婷說明，由於該 ETF 的配息頻率為每年 4 次，但每次配息的金額有所不同，之後的配息，除了將因 ETF 參與成分股領息狀況而有差異之外，配息率也將受價格、單位數變化影響，提醒投資人留意。

市場預期，大多數的房地產投資信託基金有望在 2022 下半年和 2023 年，維持良好的基本面和不斷上修的收益預期，蘇筱婷表示，迄今為止，通膨上升對房地產市場的負面影響不大。

儘管存在經濟衰退擔憂，但截至今年上半年，由於市場上強勁的客戶需求，以公寓為首的房地產投資信託基金仍在積極提高租金，同時，零售房地產投資信託基金的入住率仍在提高。從獲利層面來說，市場預估今年 REITs 將延續 2021 年以來的反彈趨勢。公寓和工業 REIT 入住率已高，將透過租金調整來擴大獲利；而辦公、零售和醫療保健類房地產投資信託基金仍然可以從提高入住率中受益。