全球央行痛擊通膨傷股債 前8月勞動基金已虧3204億元

全球央行緊縮潮重挫股債行情，拖累勞動基金投資收益，統計截至 8 月底投資收益為 - 3204.6 億元、收益率 - 6.20%，其中攸關廣大勞工退休金的新、舊勞退基金共虧損 - 2726.8 億元、收益率 - 6.52%。

勞動基金運用局今 (3) 日公布投資損益，其中新、舊制勞退基金截至 8 月底分別虧損 - 2092.1 億元、-634.7 億元，收益率分別為 - 6.28%、-7.44%；勞保基金與積欠工資墊償基金也分別虧損 - 515.2 億元、-2.2 億元。

另外，就業保險與勞職保基金則是少數逆勢繳出正收益的基金，截至 8 月底止分別為 38.3 億元、1 億元。

在基金規模部分，新制勞退基金規模 3 兆 5063 億元、舊制勞退基金規模 9935 億元，勞保基金規模 7825 億元，就保基金規模為 1516 億元，勞職保基金規模 335 億元，積欠工資墊償基金規模為 154 億元。

勞動基金運用局表示，8 月全球持續受到國際地緣政治紛擾、新冠疫情蔓延，引發供應鏈斷鏈危機，導致通貨膨脹居高不下影響。全球各主要央行積極升息以抑制物價大幅攀升壓力。

另外，聯準會主席鮑爾在全球央行年會談話表示，目前還不到停止或暫停升息的時點，傳達積極抑制通膨的決心，使得全球股債市場波動加劇。

勞動基金運用局指出，整體而言，歐美與英國等大型經濟體，短期內高通貨膨脹率仍難以緩和，各主要央行仍將施行緊縮的貨幣政策，將使得國際經濟及金融市場表現承受較大壓力。