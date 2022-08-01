股債重挫投資績效 勞動基金前6月淨損逾4400億元

升息與通膨引發股債重挫，持續拖累勞動基金收益，根據勞動基金運用局統計，截至今年 6 月底勞動基金收益淨損高達 4455.9 億元，上半年收益率為 - 8.69%。

全球股債上半年同步大幅下挫，連帶使得新舊制勞退基金、勞保基金績效由盈轉虧，其中攸關勞工退休金的勞退基金截至今年上半年淨損 3754.6 億元、收益率 - 9.08%；勞保基金上半年淨損 727.1 億元、收益率 - 9.13%。

另外，積欠工資墊償基金上半年同樣繳出負報酬績效，截至上半年收益數淨損 3.1 億元、收益率 - 2.18%；而就業保險基金、勞職保基金收益是少數維持正報酬的基金，上半年收益率分別為 1.91%、0.13%。

在基金規模方面，整體勞動基金截至 6 月底止規模共 5 兆 4010 億元，其中新制勞退基金規模為 3 兆 4328 億元，舊制勞退基金規模為 9963 億元，勞保基金規模為 7720 億元，就保基金規模為 1512 億元，勞職保基金規模為 335 億元，積欠工資墊償基金規模 152 億元。

勞動基金運用局說，上半年全球疫情再起、俄烏戰爭爆發，嚴重衝擊全球供應鏈，加速通貨膨脹率攀升，各國紛紛緊縮貨幣政策，但這也導致企業獲利與經濟成長產生壓力，各大型經濟預測機構均下修經濟成長預測，導致全球主要股票及債券市場均大幅下跌。

勞動基金運用局認為，上半年基金績效雖受市場波及而出現虧損，但以長期投資績效來看，整體勞動基金近 10 年多 (101 年到 111 年 6 月) 平均報酬 4.15%，近 5 年 (106 年到 111 年 6 月) 平均報酬率則為 4.33%，長期投資績效仍屬穩健。