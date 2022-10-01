清零政策估再維持半年 中概股9月暴跌、反彈有壓

在美上市中概股 9 月以來重挫 18%，寫下逾一年來最差表現，投資人認為這波跌勢還沒走完，主因是中國清零政策短時間內不會改變，而且全球股市正在走下坡。

那斯達克金龍中國指數 9 月共下跌 18%，是 2021 年 7 月以來最大單月跌幅，權值科技股如阿里巴巴 (BABA-US)、京東 (JD-US)、百度 (BIDU-US) 本月跌幅都達到 16% 以上。

中國疲弱的經濟仍在封控政策的衝擊，加上中國房市低迷、出口需求下滑、台海局勢緊張，都讓中概股將跑贏全球股市的押注在最近幾個月徹底翻轉。

Gavekal 研究公司資深分析師 Thomas Gatley 說，在房地產危機、以及清零政策可能持續更久的情況下，每檔股票都被拖累。

這段期間曾有一些利多消息帶動中概股短暫反彈，例如騰訊遊戲通過審批、美中達成中概股會計監管合作協議。下半年至今，金龍中國指數共下跌 22%，遠超過由美國大型科技股組成的那斯達克 100 同期 5% 跌幅，儘管兩者今年來都下跌超過 30%。

清零政策估再維持半年

市場目光全都集中在中國接下來的黃金周 (10 月 1 至 7 日) 和中共 20 大 (10 月 16 日開始)，但投資人對這些事件提振股市的效果存疑。

由於中國官方仍要求民眾在黃金周期間「就地旅行」，長距離旅行將不常見，零售支出預料仍低迷。

中國十一長假登場，民眾仍被要求就地過節，難以刺激消費。(圖: AFP)

華爾街分析師則普遍認為，中國的清零政策將再維持至少半年。例如，高盛預測北京當局將在中共 20 大之後維持嚴格防疫措施，摩根士丹利和野村預測至少要到明年春天，才可能鬆綁。

愛德蒙得洛希爾 (Edmond de Rothschild) 資產管理公司的基金經理人 Xiadong Bao 說，市場普遍的心態是觀望，他個人對於清零政策立即鬆綁完全不抱期待，正在減碼陸股。

摩根士丹利本周調降阿里巴巴的目標價，理由是近期營收展望轉弱。

唯一有利於陸股反彈的因素是估值。阿里巴巴預估本益比已降到 10 倍，不到五年均值的一半，網易 (NTES-US)、百度也都落到五年來最低水準。

Mirabaud & Cie 主任 John Plassard 說，大家都在等待清零政策結束、中國經濟反彈、美中會計爭議落幕，因此就算估值低到很值得入手，他也不會輕易買進。