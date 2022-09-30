國銀上半年對美曝險1326億美元 連28季海外最大

中央銀行今 (30) 日公布國銀國家風險統計，至 6 月底止國銀依直接交易對手基礎統計的外國債權餘額共達 5195 億美元，較 3 月底約減少 1.74%，主要是對非銀行之私人部門債權減少所致，其中對美曝險金額 1326.34 億美元，已連續 28 季蟬聯冠軍。

央行表示，我曝險前 10 大國家，分別為美國、中國、香港、盧森堡、日本、澳洲、越南、新加坡、開曼群島及英國，合計曝險餘額 3837.49 億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額約 73.87%。

進一步看前 10 大曝險國中，美國已連 28 季蟬聯海外最大曝險國，截至今年 6 月底曝險金額共 1326.34 億元，較第 1 季增加約 72.15 億美元。央行官員說，主要是國銀對美債投資與對國庫券增加所致。

至於排名第二的中國，截至 6 月底曝險金額 523.51 億美元，較第 1 季減少 44.2 億美元，連續 2 季下降，主要是因美元獨強、人民幣走貶有關，加上國銀對陸曝險態度轉趨謹慎，導致國銀對中國曝險減少。

越南則是少數曝險金額增加的國家，至第 2 季曝險金額共 182.39 億美元，較前一季增加 13.66 億美元，增加金額僅次美國，研判應該與美中貿易戰促使供應鏈重組，帶動放款需求增加所致，這也讓國銀對越曝險排名從第 9 前進至第 7 名。

另外，國銀對香港曝險金額共 359.13 億美元，雖較前一季減少 15 億美元，但排名卻從前一季的第 4 名前進至第 3 名，央行官員分析，香港排名往前擠進一名，主要與盧森堡信託資產減少較多，導致盧排名後退一名所致。