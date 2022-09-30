鉅亨美股雷達：市場關注PCE數據 美光財報財測遜色

美股重要看點：

市場關注 PCE 數據。美也將公布 8 月個人支出、所得、9 月密大消費者信心指數等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.698 %。美股期貨週五 (30 日) 上升，道瓊期貨漲 0.25%，標普 500 期貨漲 0.35%，那斯達克 100 期貨漲 0.26%。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周四 (29 日) 仍重申升息對抗通膨的立場，並認為英國的局勢不會影響到美國經濟。

他進一步解釋：「英國看到的波動主要和金融市場需要對此定價有關，因此美國跟著出現一些波動，但這實際上並未影響美國的通膨或實質成長變化。」

布拉德強硬的立場與同日稍早克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 傳達的訊息一致。梅斯特接受財經媒體 CNBC 採訪時表示，官員決心將利率提高至被視為限制性的水準。

梅斯特表示，未來一年通膨預期判定的實質利率必須進入正值，並在該水準維持一段時間，但 Fed 甚至還沒有讓聯邦基金利率達到限制性水準。

在蘋果 (AAPL-US) 遭美銀下調評級後重挫近 5%，許多大型科技股周四 (29 日) 也受嚴重拖累。

市值 2.275 兆美元的蘋果周四大跌 7.36 美元或 4.91%，收每股 142.48 美元。在大型科技股領跌下，S&P 500 指數周四下跌 2.11%，近 1/5 成分股刷新 52 周低點。蘋果目前股價較 2021 年底下跌 20%，而那斯達克指數同期下跌 31%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 8 月個人支出月增率 (%)，預估 0.4，前值 0.1

美國 8 月個人所得月增率 (%)，前值 0.2

美國 8 月 PCE 物價指數年增率 (%)，前值 6.3

美國 8 月核心 PCE 物價指數年增率 (%)，前值 4.6

美國 9 月密大消費者信心指數終值，預估 55.2，前值 55.1

重要個股動態：

Meta Platforms(META-US) 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 周四 (29 日) 在內部會議上宣布公司成立以來的首次重大預算削減計畫，包含團隊重組與凍結人事招聘等，並表示快速成長的時代已經劃下句點。

一位與會人士透露，祖克柏在例行會議中向員工宣布上述消息，還表示將削減大多數團隊預算，即便是還在成長的團隊，並將人事決定權交給各團隊負責人，由後者負責團隊的人事變動。

META 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

記憶體大廠美光周四 (29 日) 盤後公布財報、財測均未達市場預期，凸顯晶片市場景氣更低迷。由於對經濟前景不佳，恐拖累終端設備需求的擔憂仍縈繞不散，美光計劃將本會計年度資本支出大砍至少三成，並將晶圓設備支出削減五成。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 指出，為因應需求下滑，公司正在採取相應行動，包含放慢生產速度與削減資本支出，2023 會計年度的資本支出將減少約 80 億美元，即至少 30%，晶圓廠設備支出減少 50%。

MU 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

運動用品大廠 Nike(NKE-US) 上季獲利銳減逾 20%，且毛利率不如市場預估，反映成本暴漲和北美為出清庫存而打折促銷，傷害到利潤，高層並下修全年度毛利率預測，

Nike 周四 (29 日) 盤後公布 2023 會計年度第 1 季 (8 月 31 日止) 財報，營收年增 4% 至 127 億美元，高於分析師預測的 122.7 億美元，淨利年減 22% 至 15 億美元，稀釋後每股盈餘 93 美分，仍優於分析師預測 92 美分。