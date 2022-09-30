日股周五跌2% 亞股依舊疲軟 預計寫疫情以來單月最大跌幅

亞太股市周五 (30 日) 走弱，日經指數重跌約 2%，在各國央行的鷹派言論、對全球經濟衰退的擔憂和不斷上升的地緣政治風險夾擊下，亞股料將出現疫情以來表現最糟的一個月。

MSCI 明晟亞太地區 (除日本) 指數周五基本持平，主因是陸港股藍籌股反彈，抵消了其他地區的下跌。尤其是中國官方工廠活動數據超出市場預期，製造業在收縮了兩個月後於 9 月恢復增長，這讓市場鬆了一口氣。

儘管如此，亞洲指數本月仍預計錄得 12.5% 的跌幅，將是自 2020 年 3 月疫情使金融市場陷入混亂以來，最大的單月跌幅。

周五也是第 3 季的最後一天，香港股市可能會迎來自 2001 年以來最糟糕的一季，而陸股藍籌股下跌幅度，預計創下自 2015 年股市崩盤以來的最大單季虧損。

高盛首席亞太股票策略師 Timothy Moe 表示，「利率上升、增長放緩和美元走強」，成為令人不安的「三重奏」，惡化程度仍在加劇。

Moe 進一步下調預測，預計未來兩季亞股表現基本持平，拉長到 12 個月的回報率相對較佳。

在外匯市場，交易員在央行干預的風險下仍保持警惕。

美元周五基本持平在 111.88，較前一交易日回落 0.9%。不過，美元全月已經上漲 2.9%，單月漲幅是 4 月以來新高，美元的持續升值已將日元、人民幣和許多新興市場貨幣推至歷史新低。

交易員也對中國和日本可能的干預持謹慎態度。有報導稱，中國央行已要求主要國有銀行，準備在離岸市場出售美元兌換本幣。