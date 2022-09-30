馬士基CEO：因消費需求降溫 將放慢航行速度以節省燃料

馬士基執行長 Soren Skou 周四 (29 日) 受訪表示，隨著貨櫃運輸需求減少，為了節省燃料成本，將開始放慢貨櫃船的航行速度。

Skou 接受路透採訪時表示，隨著美國消費者減少購物，加上俄烏戰爭削弱市場信心，今年海運量料持平或下滑，即使港口和全球供應鏈仍有堵塞情況，但今年運費已開始走低。

疫情期間，消費者需求激增導致塞港問題頻傳，嚴重干擾全球供應鏈，運費因此急遽攀高。

他說：「我們還是有看到船隻在港口外等待卸貨，且部分地區仍有缺工和罷工狀況，尤其是在歐洲。雖然情況還沒完全恢復正常，但明顯正在好轉。」

馬士基旗下擁有約 730 艘貨櫃輪船，為沃爾瑪、Nike 和聯合利華等零售商和消費用品公司處理運輸和物流業務。

Skou 表示，公司仍在努力，希望盡可能減少運輸延誤，但隨著情況慢慢改善，船隻應該恢復到正常的航行速度，這對燃油效率來說非常重要。

雖然在全球經濟和消費需求放緩的擔憂之下，今年聖誕節前的貿易水準低於往年，但他預估，今年假期購物季前的貿易活動仍將「溫和」(modest) 成長。

由於海運運費仍遠高於疫情前水平，馬士基今年已兩度調升全年獲利展望，認為高運費的持續時間比原先預期還要更長。