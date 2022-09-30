〈能源盤後〉供需前景拉扯 市場聚焦宏觀經濟 原油收低

原油期貨價格周四 (29 日) 收低，係因市場對能源需求前景的擔憂，僅部分被石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 下周減產的前景所抵消。

能源商品價格

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 92 美分或 1.1%，收每桶 81.23 美元，部分回吐周三近 4.7% 漲幅。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 83 美分或 0.9%，收每桶 88.49 美元，該期貨將於周五收盤屆期。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 87 美分或 1%，收每桶 87.18 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

10 月交割的汽油期貨價格下跌 2.7%，收每加侖 2.5076 美元，該期貨將於周五收盤屆期。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1%，收每加侖 3.4146 美元，該期貨將於周五收盤屆期。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.2%，收每百萬 Btu 6.874 美元。

市場推動力

油價本周保持上漲，自 8 個月低點反彈。在 ICE 美元指數登上 20 年高點後，美元漲勢有所緩和，交易者將注意力轉向 OPEC + 減產的前景。

但分析師表示，原油基調依然疲軟，因為市場仍擔憂美國聯準會 (Fed) 和各國央行積極收緊貨幣將拖累全球經濟，且擔憂程度超過對俄烏戰爭和其他供應問題的擔憂情緒。

RBC 資本市場大宗商品分析師 Michael Tran 表示：「缺乏中斷風險溢價這一點更清楚表明：比起俄烏戰爭或 OPEC 捍衛市場的能力，市場更擔心 Fed 升息。」

北大西洋公約組織 (NATO) 聲明指出，目前所有資訊表明，北溪 1 號和 2 號管道受損是遭人為蓄意、魯莽和不負責任的破壞，才導致一系列外洩事件。但北約並未指明肇事者。

與此同時，路透社報導，OPEC+ 成員在下周會議前已經討論潛在減產議題，且俄羅斯可能提議減產高達 100 萬桶 / 日。

然而，Tran 表示，在沙烏地阿拉伯此前抱怨期貨市場疲軟與現貨市場緊繃之間脫節後，OPEC + 面臨兩難境地。

Tran 指出：「本月稍早 OPEC + 象徵性減產 10 萬桶 / 日，近期內擴大減產將示意實體需求較最初評估還要疲弱，但減產規模太小又對市場不痛不癢，這是左右為難的處境。」

原油獲得颶風伊恩一些支撐力，該颶風周三在佛州登陸，成為猛烈的 4 級風暴。安全與環境執法局 (BSEE) 周三估計，墨西哥灣目前約有 9.12% 的石油生產和 5.95% 的天然氣生產已被關閉。

天然氣期貨價格周四下滑，美國能源資訊局 (EIA) 周四公布，上周 (9/23 止) 美國天然氣供應量增加 1030 億立方英呎。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預測增加 930 億立方英呎。

原油展望

Energy Aspects 長期研究主管 Matt Parry 樂觀預期，原油第四季價格將回升至 100 美元以上。

「基本面仍然緊繃，但現在大眾都在關注宏觀經濟。石油的基本面自年底開始看漲，而現貨市場已經反映了這一點。」

「一旦戰略石油儲備 (SPR) 停止釋放，商用庫存將會開始大量被市場消耗。今年價差走勢明顯指出庫存依舊很低，甚至商用庫存還沒被大量消耗便是如此。」