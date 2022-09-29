定義金融界FaaS 看裕融如何應用新思維顛覆傳統融資業

普惠金融已納入我國 2021-2024 年國家發展計畫，儘管現階段普惠金融對多數民眾而言仍僅是個概念，對裕隆金融事業群而言，卻已是企業深植的文化，裕融企業 (9941-TW) 正透過良好的公司治理和經營績效，定義 FaaS(Financing as a Service)，亦即，融資不僅只是借與貸，而是被視為對普羅大眾和中小企業用心服務甚至回饋的承諾。

2005 年聯合國提出普惠金融 (Inclusive Financing) 的服務概念，倡議應使普羅大眾享有更平等、普及和永續的金融服務，「金融是為所有人服務」的精神漸受重視；而在台灣，國發會已將推動普惠金融納入 2021-2024 年國家發展計畫中。

裕隆金融事業群以裕融企業為首，涵蓋旗下 100% 轉投資的新鑫公司和裕富數位資融，事業範疇從配合母公司裕隆汽車 (2201-TW) 的新車銷售分期業務開始，藉由服務創新，陸續跨足二手車、商用車、並延伸設備租賃、企業融資、機車和消費性融資等，除了為社會各階層與中小企業提供專業而誠信的資金貸與，近年更因應客戶行動化需求，開發線上融資交易系統。

裕融強調，要定義 FaaS 並非那麼單純，對社會的服務與回饋才是彰顯 Service 一字價值的所在，也是裕融的服務新思維。

造橋舖路 2.0 CSR 進化到 CSI 裕融怎麼做？

談到裕融，多數投資人第一印象不脫離其近年股價飆漲反映的績效表現，其實，在業績履創新高的背後，代表的是有效協助不同客戶解決資金短缺的燃眉之急，是一次次用心服務的積累；而在營運外，裕融也聽見社會其他角落求助聲，並善用其資源整合的能力轉身投入社會公益。

位於南迴線最南端的達仁鄉，當地人笑稱是台灣版遠的要命王國，在不塞車的情況下，到台東市區醫院的車程超過 1 小時，偏鄉生活不易且工作機會少，人口外流嚴重，村裡基本上只剩老人和小孩，既不會開車也不一定有車，當地雖然有衛生所，但資源不足，醫療人力和設備侷促，需求量遠大於供給，甚至連孩子上學的路也顯得困難重重。

隨著 CSR、ESG 漸成企業顯學，近年已有許多民間機構或企業團體透過捐助、成立基金等方式提供善款協助基礎建設，但實際推動後才發現說易行難，層層行政過渡下，抵達資源寥寥無幾，偏鄉交通痛點始終未被解決。

在台灣紀錄片工作者楊力州導演在 2018 年分享的影片《來不及墓園》中，開場有段觸動人心的旁白，「南迴公路長達 100 多公里，沒有一間有病床的醫院，每當發生危難時，在送醫的途中，這裡的居民，比的是路比較長，還是命比較長」。

在台東設有營運據點的裕融切身感受在地生活的困難，裕融總經理許國興強調，「我知道我們可以做的更多」。

裕融贊助集團公益南迴幸福輪轉手專案，利用「捐服務不捐車」的創新公益模式服務偏鄉就醫民眾，專案效益經計算每投入 1 元即產生 15.79 元的社會價值。(圖：裕融提供)

2019 年起，裕融所屬裕隆集團啟動大型 CSR 專案，投入名為「幸福輪轉手」的南迴偏鄉交通計畫，裕融隨即集合旗下公司，整合經費、物資、車輛保養後勤服務等資源，成為本項計畫的絕佳助攻，將社會責任落實為行動力。

經盤點資源、了解當地組織維運量能後，擬定不重複配置、計畫性聚焦高齡醫療交通的方向，結合納智捷、格上租車、台積電慈善基金會、台灣中油、漢名科技和众社會企業等多元利害關係人，採用「捐服務不捐車」的方式投放 5 台無障礙車輛到部落，提供以就醫為主的預約制接送服務。

同時，配套輔導南迴協會在地維運管理、串起偏鄉居民擔任義務駕駛，優先服務中低收入戶、行動不便者、有醫療需求的長者，以及長照 2.0 未能涵蓋的邊緣戶，接住這些在社會照顧的安全網外、有就醫或緊急需求的人們，伸張偏鄉「行」的正義，成為幸福的輪轉手。

截至 2021 年底，該計畫已服務達 17,697 人次，行駛超過 64 萬公里，相當於整段南迴公路往返 2,712 次，在接送名單上畫下一個表示接到了某某爺爺的勾勾，表面上或許只是一趟從村落到醫療院區的接送，背後卻可能隱含一個家庭問題的改善。

隨著今年 4 月第一期實驗計畫結案，「幸福輪轉手」創造捐服務代替捐錢的贊助模式，實現了從 CSR 到 CSI(Corporate Social Investment, 企業社會投資)、以公益創新帶動產業發展效益的成果。

圖表：裕融社會參與項目。

綠色永續的練習簿

在盡心投入社會公益之外，裕融也將 FaaS 的理念轉化於綠色永續的實際作為，朝創建綠色永續經濟體系的目標邁進。

國發會在今年 3 月正式公布 2050 淨零排放路徑藍圖，據規畫內容，2030 年電動車、電動機車市售比將分別達到 30%、35%，並於 2040 年提高到 100%。

圖表：裕融自有綠能投資項目預估減碳實績。

隨著政府油耗規範漸趨嚴格，加上國人節能環保意識逐漸提升，電動車成長勢不可擋，裕融旗下裕電能源以推展綠能業務為事業主軸，提供電動車、電動機車充電設備建置和營運服務，同時也延伸至太陽能光電設備融資與自營電廠，整合光電 (創能) 與車電 (用能) 資源，以行動支持綠能產業、發展綠色金融的潔淨能源政策。

此外，裕融也從環安衛政策和各項指標著手，漸進式推廣辦公環境綠化與環境保護活動；外部供應商遴選方面，除要求須符合法令的供應商，也確保其穩定性與在地化，目前在地採購比例達 100%。

定義 FaaS 堅持微小改變創造巨大成就

說起裕融企業四大核心精神，誠信、精進、價值和效率，許國興不離以「人」為中心的話題。

在許國興的領導下，裕融全面朝經營永續、獲利永續、社會永續的目標邁進。(圖：裕融提供)

裕融規劃有基層至高階主管等各階段、多元類型的線上課程，做為實體訓練的輔助，並透過召開勞資會議、職工福利委員會，以及內部資訊平台 (HR Portal)、員工滿意度調查和公司電子信箱，提供員工暢通的溝通管道。

裕融強調，從人權政策、人才培育、員工照顧、勞資關係，全方位保障員工權益，在法律保障前打造具象化的幸福企業。

而講到價值和效率，近來裕融內部大力推行數位轉型文化運動，許國興引用《原子習慣》一書的中心思想，鼓勵員工建立「數位思維」的好習慣，在工作和生活上持續做出一些改變，「每天進步 1%，長年累積下來就可產出超越預期的成果」，而作業端方面也積極導入數位化作業流程，持續推出符合各行各業、各階層民眾需求的金融服務。

融資公司做為銀行之外資金調度的重要管道，其融資彈性高於銀行、可信賴度優於民間借貸，而裕融服務的基本精神就是從客戶角度出發，不僅提供便利、滿足顧客需求的產品，更以實際行動提供客戶實質的幫助。

裕融正默默以新思維定義 FaaS-Financing as a Service，用實際行動回饋社會，以永續經營為願景，成為推進社會成長的隱形動力。