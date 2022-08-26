〈裕隆集團展望〉裕融Q3財測 獲利可望年增上看46%

裕融 (9941-TW) 今 (26) 日召開法說會，對於第三季財測，裕融估在整體資產餘額持續成長和高獲利性產品比重提升下，單季合併營收將落在 86.97-96.12 億元，稅後純益可望落在 16.22-19.82 億元，季增 43.58-75.49%、年增 20.07-46.75%，每股純益可望落在 3.45-3.67 元間。

裕融表示，下半年雖仍存在景氣不確定因素，仍將持續進行人才招募與提升，並推動數位轉型工作，輔以營運資金有效運用，維持業績成長實力。

同時，裕融海內外轉投資公司則保持高度運作彈性與效率，例如，國內透過新鑫公司發展綠能事業，海外則針對二手車業務、醫療設備等做重點開發，適度避開地緣政治產生影響。

裕融基於中長期業務發展計畫，並滿足未來至少 3 年業務成長資金需求，辦理上市以來首次的現金增資普通股案，本次增資由凱基證券主辦，共計發行 5 萬張，以每股 150 元發行，投資大眾參與申購筆數共超過 19 萬筆，中籤率僅 2.2%，股款已於 25 日收足完成，並順利募集 75 億元，新股將於 8 月 31 日上市買賣。

裕融強調，在央行升息壓力下，透過籌資工具配置並增加長天期固定資金部位，有效降低潛在的利率風險，另透過承作利率提昇及產品收益性調整，可減緩利息增加影響。