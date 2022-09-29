〈台股盤前〉美股、台指期夜盤反彈收紅 全球經濟壓力隱憂仍在

台股昨 (28) 日開低走低，終場大跌 360 點，收全場最低 13,466 點，續探 22 個月來新低，不過美股在美債殖利率回檔下，四大指數 28 日均出現反彈，道瓊、標普 500 指數更終結連六黑，也激勵台指期夜盤大漲 155 點，可望讓全球股市稍微喘口氣，不過美股電子盤、台股 ADR 續呈疲弱，顯示整體經濟壓力隱憂仍在。

美股四大指數 28 日全數收紅，其中，那斯達克指數上漲 222.13 點或 2.05%，收在 11051.64 點，漲幅最大，道瓊指數、標普 500 指數、費城半導體漲幅也都超過 1%，不過指標台股 ADR 表現續呈疲弱，台積電 ADR (TSM-US) 下跌逾 1%，聯電 ADR(UMC-US) 也以小跌作收。

盤面焦點方面，台股近日隨國際股市跌跌不休，引發投資人信心動頭、斷頭賣壓湧現，對此，證交所昨日也統計全市場信用交易維持率平均值仍達 157%，尚未達 130% 斷頭門檻，而國安基金也持續在場內肩負護盤重任，並暫定 10 月 6 日舉行第 3 季例會。

鴻海 28 日公告，將分別增資子公司 FOXTEQ SINGAPORE PTE. LTD. 及 PCE Technology de Juarez S.A. de C.V. 共 5.58 億美元 (約新台幣 178 億元)，擴大在墨西哥等海外電動車布局，同時 10 月中旬科技日 HHTD22 活動主視覺設計也出爐，除延續 3+3=∞主軸，預期也將延伸低軌衛星應用展示。

英特爾舉行 2022 Intel Innovation 大會，執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 在會中揭露先進製程發展新進度，他表示，Intel 18A 測試晶片正在設計中，今年底前將試產，此外，英特爾也發表代號為 Raptor Lake 的第 13 代 Intel Core 桌上型電腦處理器系列，並攜手協力夥伴規劃在第四季推出新品，力拚刺激低迷的市場買氣。