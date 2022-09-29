亞馬遜硬體發表會：可手寫Kindle、四款Echo、Fire TV Omni QLED

亞馬遜周三 (28 日) 舉辦硬體發表會，公開一系列秋季新品，為 10 月 11 至 12 日登場的「Prime Day」會員日暖身。

亞馬遜周三股價隨美股大盤收高，上漲 3.15% 至每股 118.01 美元。和蘋果不同，硬體在亞馬遜只占一小部分，貢獻的獲利也不大，但這些相對平價的產品，卻是亞馬遜推廣自家服務的重要媒介，也有助於亞馬遜快速茁壯的廣告等事業。

1. 支援手寫的 10.2 吋 Kindle Scribe

Amazon Kindle Scribe(圖: Amazon)

亞馬遜發表新款 Kindle Scribe，是第一款支援手寫筆的 Kindle 電子閱讀器，使用 10.2 吋 330ppi E Ink 面板，可用磁吸觸控筆在上面註記、書寫。Kindle 支援 PDF 格式，2023 年將可透過 Microsoft Word 匯入文件。

Kindle Scribe 容量分為 16GB、32GB、64GB，觸控筆有 Basic Pen 基本版和 Premium Pen 進階版，搭配基本版的售價從 339.99 美元起，進階版組合 369.99 美元，預定 11 月底出貨。

2. 四款新 Echo 裝置

Amazon Echo Dot Studio(圖: Amazon)

這次發表四款 Echo 裝置，分別為 Echo Dot(起始售價 49.99 美元)、Echo Dot with Clock(59.99 美元起)、Echo Dot Kids(59.99 美元起)、Echo Studio(199.99 美元起) 和 Echo Auto(54.99 美元起)。

Echo Dot 和 Echo Dot with Clock 最酷的新功能為內建「Eero」，讓裝置變身 WiFi 延伸器，改善在家中的網路訊號。此外，新一代的運作速度提升為兩倍，並搭載新的溫度偵測器，當室內溫度過高會自己啟動智慧風扇。

新款 Echo Auto 外型更纖細，搭配五個獨立麥克風接受指令，放置位置更有彈性。

3. 新款 Fire TV Omni QLED

Fire TV Omni on zQLED(圖: Amazon)

Fire TV Omni 系列推出 QLED 版本，首度採用杜比 Dolby Vision IQ 和 HDR10+ Adaptive，提高畫面暗部的呈現效果，並隨環境光線調整畫面亮度。不看電視的時候，電視的畫廊模式可以展示風景、畫作和照片。

這款電視有 65 吋和 75 吋版本，起始售價為 799.99 美元，即日起從美、加地區開始開放預購。

4. 第三代 Fire TV Cube 和聲控遙控器

Amazon Fire TV Cube(圖: Amazon)

第三代 Fire TV Cube 採用八核心 2GHz 處理器，運作速度比前一代快 20%，並增加 HDMI 輸入埠，可連接有線電視盒，且支援 WiFi 6E。此外，新款還擁有 Super Resolution Upscaling，可將舊的 HD 影片升級為更清晰、銳利的 4K 畫面。

亞馬遜同步發表 Alexa Voice Remote Pro 遙控器，可自訂啟動喜愛 app 的按鈕，也能在找不到遙控器時，使用 Remote Finder 功能要求 Alexa 幫忙找回。

第三代 Fire TV Cube 售價為 139.99 美元，10 月 25 日開始出貨。Alexa Voice Remote Pro 遙控器需要單獨購買，售價為 35 美元，即日起預購，11 月出貨。

5.Halo Rise 睡眠追蹤器

Halo Rise 睡眠追蹤器 (圖: Amazon)

Halo Rise 為一款非接觸式睡眠追蹤器，售價 139.99 美元，可透過機器學習和動作感應技術，判斷睡眠中的動作服務、呼吸等，以分析不同睡眠階段。

Halo Rise 還有智慧鬧鐘、起床燈光的功能，能依據當下溫濕度、亮度等決定開啟起床燈的時間。

6.Ring 新款 Spotlight Cam Pro

Ring Spotlight Cam Pro(圖: AFP)

亞馬遜旗下 Ring 發表 Spotlight Cam Pro 智慧監控攝影機，整合更多高級功能，並首次配備無線選項。

該攝影機有 3D 動態偵測，可在偵測到動態時透過手機發送通知，而且可以用鳥瞰地圖的方式，顯示人或動物移動的路徑。

有電池和插入式電源選項的 Spotlight Cam Pro，起始售價為 229.99 美元，太陽能版 Spotlight Cam Pro Solar 售價 249.99 美元，非專業級的 Spotlight Cam Plus 售價為 199.99 美元。