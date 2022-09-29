〈貴金屬盤後〉英國央行出手壓低公債殖利率 黃金漲至近一周高點

黃金期貨周三 (28 日) 上漲，收在近一周高點，英格蘭銀行 (BOE，央行) 出手買進英國長債後，美債殖利率下滑，美元疲弱。投資人趕在本月結束前買進黃金，也拉抬金價。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 33.80 美元或 2.1%，報每盎司 1670 美元，是 9 月 22 日以來最高。黃金期貨盤中最低一度跌至 1622.20 美元。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說，英國央行為了避免英國公債崩盤的積極干預行動，讓全球公債殖利率大幅滑落，這讓人再度想起，一旦全球債市拋售結束，金價將重整旗鼓。

Kitco.com 資深分析師 Jim Wyckoff 說，金價周三上漲，反映在緊張環境下的避險買盤，金融市場即將進入動盪的 10 月。

金價盤中稍早曾跌到近兩年半新低，Wyckoff 認為，交易員和投資人正高度關注外匯市場的風吹草動。

黃金本周迄今上漲，但 9 月和第 3 季預料將收黑。

貴金屬分析師把黃金近期的疲弱歸咎於美債殖利率上升，和高歌猛進的美元。美元升值代表海外買家買進美元計價的黃金，需付出更高價格，殖利率上升則會讓持有黃金這類不孳息資產的機會成本增加。

ICE 美元指數 (DXY) 周三下跌 1.2% 至 112.76，10 年期美債殖利率從前日的 3.963% 下滑至 3.84%。

BullionVault 研究主任 Adrian Ash 說，黃金周三的反彈凸顯美元這個月有多麼銳不可擋。黃金因美元貶值而讓周線翻紅，以歐元計價的金價則漲抵三周高點。

黃金的反彈也和公債殖利率大幅下滑有關，因為英國央行突然跟進亞洲多國央行，干預市場。

Ash 說：「主要經濟體的決策官員正試圖改變市場行為，顯示他們有多麼擔心市場將失控崩盤。在這一切不確定性當中，黃金得到不錯的機會。」

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