英國衛生當局警告 今年冬季恐出現「雙重流行病疫情」

英國衛生當局周三 (28 日) 提出警告，今年冬天可能因為流感病毒增加、還有新冠肺炎疫情再度流行，而給英國國民保健署 (NHS) 帶來更大壓力。

自 2020 年初爆發新冠肺炎疫情以來，英國當局每逢冬天就會針對流行性感冒和新冠肺炎的同時流行、也就是「雙重流行病疫情」(Twindemic) 來發出警告，但是在新冠肺炎相關防疫措施的影響之下，感染流行性感冒的人數也持續控制在低水準。

不過，在跨入 2022 年之後，英國當地的新冠肺炎相關防疫措施解除，社會交流已大致恢復到疫情前水準，但對流行性感冒的抵抗力則降低。

英國衛生安全局 (UKHSA) 表示，如果考量感染風險，合乎疫苗接種條件的民眾，同時接受新冠疫苗和流感疫苗的接種是很重要的。

UKHSA 首席醫療顧問霍普金斯 (Susan Hopkins) 表示，流行性感冒的廣泛流行，在過去 3 次冬天由於感染人數減少而造成自然免疫力降低，再加上新冠肺炎疫情擴大，都讓危險性增強。

英國新冠肺炎的確診人數於今年夏天減少之後，已經可觀察到確診者和住院者人數開始增加的徵兆。另外霍普金斯也提到，目前擴散中的大多數變種病毒株，恐怕有相當程度都可躲開人體免疫反應。