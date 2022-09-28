雙雄對尬處理器晶片 超微宣布Ryzen 7000系列上市

處理器晶片廠近期陸續推出新品，期望以新品刺激低迷市況，超微 (AMD-US) 今 (28) 日宣布新一代 Ryzen 7000 系列處理器全新上市，將透過官網、全球各大電子與實體零售通路販售，與此同時，英特爾 (INTC-US) 昨 (27) 日也在 Intel Innovation 2022 活動中，發表代號為 Raptor Lake 的第 13 代 Intel Core 桌上型電腦處理器系列新品。

超微是在上個月舉行新品發表會，當時就宣布將在 9 月 27 日推出新一代 Ryzen 7000 系列處理器，搶攻電競與內容創作者，協力廠商包含華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、華擎 (3515-TW) 等，預期都將同步推出新品搶市，鎖定下半年換機商機。

超微 Ryzen 7000 系列桌上型處理器搭載全新 Zen 4 架構，為採用台積電 (2330-TW) 5 奈米製程，擁有多達 16 核心、32 執行緒，與前一代處理器相比，IPC(每時脈週期指令數量) 效能提升 10% 以上，以最高階版本 Ryzen 9 7950X 為例，單核性能最高提升約 29%，在測試中性能也優於競品。

華碩今日就宣布推出 AMD X670E / X670 主機板，共包含 ROG Crosshair、ROG Strix、TUF Gaming、ProArt、Prime 等五大系列，皆搭載 Ryzen 7000 系列處理器，採用 5 奈米製程，可相容全新 AM5 插槽、支援高達 170 瓦的熱設計功率 (TDP)，為負載繁重工作的高核心數 CPU 提供優異運算效能。

值得關注的是，超微新一代 Ryzen 7000 系列處理器定價中，最高階版本的 Ryzen 9 7950X 處理器官方售價落在 699 美元，而英特爾最新公布的第 13 代旗艦級 i9 處理器訂價則落在 589 美元，兩者在高階產品定價差異，後續是否引起價格戰，也引發市場討論。