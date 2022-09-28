外資持續出逃 連六賣台積電 提款近170億元

隨著聯準會多位官員堅定表態強勢升息，台股今 (28) 日引爆多殺多，終場大跌 360 點，收最低 13466 點，續創 22 個月來新低，外資瞄準電子、金融、傳產權值股持續提款匯出，並再賣超台積電，已連六賣，累計賣超金額 169.5 億元。

三大法人合賣 140.29 億元，外資賣超 119.59 億元，自營商賣超 41.02 億元，雙雙連六賣，投信則買超 20.29 億元，已連十買；期貨方面，外資期現貨不同調，加碼多單 1977 口，帶動未平倉合約「空轉多」，多單未平倉口數 1376 口。

觀察外資賣超對象，清一色為權值股，其中，金控股受傷慘重，中信金、國泰金、新光金合計張數就超過 5.1 萬張，鴻海、聯電、友達、仁寶也各達 5000 張以上，還有傳產股如台泥、亞泥與華新也入列賣超前十名。

外資買超則看好與政府合作密切的八大公股行庫成員，加碼合庫金、臺企銀、華南金、兆豐金，合計張數達 2.8 萬張，另外還有群創、耀華、華航、智原也獲青睞。

投信則明顯與外資對作，大買華新、友達、仁寶至少各 2000 張，但在華航則有志一同雙雙加碼；自營商則與外資看法雷同，大買台泥、亞泥、友達、仁寶，合計共 1 萬張。