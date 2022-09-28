鉅亨美股雷達：傳蘋果放棄增產新款iPhone計畫 Lyft宣布年底前凍結人事招聘

美股重要看點：

市場持續消化多位 Fed 理事談話。美國 10 年期公債殖利率來到 3.937%。美股期貨週三 (28 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.43%，標普 500 期貨跌 0.64%，那斯達克 100 期貨跌 1.10%。

美國聯準會 (Fed) 多名官員承諾，將持續積極壓制通膨，即使升息正在提高經濟衰退的風險。

今年有投票權的鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周二 (27 日) 表示，他偏好「超前部署」式的升息策略，希望聯邦資金利率在今年年底升至 3.75-4.00%。

里奇蒙聯準銀總裁巴金 (Thomas Barkin)、明尼亞波利斯聯準銀總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 則說，Fed 堅定壓低通膨，經濟衰退可能發生。

美國費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 周二 (27 日) 表示，住房短缺是美國歷史性通膨飆升的關鍵驅動因素。

Fed 多名官員本周發表談話，不約而同強調 40 年新高的通膨毫無減緩的跡象，並推翻任何和央行可能放慢緊縮步調有關的看法。

美股近期走勢震盪，難以擺脫低迷的市場情緒，從 Bespoke Investment Group 提供的數據可見，今年迄今的美股拋售範圍廣且程度深，追蹤全美 3000 家市值最大上市公司的羅素 3000 指數，總市值一共蒸發超過 13 兆美元，科技五大巨頭市值分別大減 5000 億美元。

數據顯示，羅素 3000 指數今年至今已跌 24%，其中幾家大型公司甚至較 52 周高點崩跌至少 60%。

Bespoke 還發現，截至周一 (26 日) 收盤，羅素 3000 成分股平均較 52 周高點下跌 41.7%，這代表這些股票平均需反彈 71.5%，才能回到原來的高點。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 8 月商品貿易收支初值 (億美元)，前值 901.9

美國 8 月批發庫存月增率初值 (%)，前值 0.6

美國 7 月成屋待完成銷售月增率 (%)，前值 - 1

美國 7 月成屋待完成銷售年增率 (%)，前值 - 22.5

重要個股動態：

福特 (F-US) 周二 (27 日) 宣布，將投資位於美國肯塔基州的 Louisville 工廠 7 億美元，添購新設備並增聘 500 名時薪員工，以支援全新 F 系列 Super Duty 掀背車的生產工作。

該投資是美國第二大車廠福特為創造成長和價值所擬定的 Ford + 計畫其中一部分。福特 Blue 總裁 Kumar Galhotra 表示：「自從 Model T 問世以來，福特一直在肯塔基州耕耘，也將持續投資，以生產客戶熱愛和依賴的優質汽車。」

F 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

彭博引述知情人士報導，蘋果公司暫緩今年增產新款 iPhone 的計畫，因未如預期出現強勁的需求。

蘋果往年都在此時增產，以因應年底購物季的需求。但知情人士透露，蘋果已告知供應商，撤銷 Phone 14 產品系列下半年增產多達 600 萬支的計畫。

不過，蘋果今年仍預定生產 9000 萬支手機，約和去年水準相當，也符合蘋果夏季的初步預測。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

因經濟前景充滿不確定性，Lyft(LYFT-US) 周二 (27 日) 宣布年底前將凍結人事招聘，成為最新一家不堪高通膨負荷而被迫削減開支的企業。

隨著美國通膨飆至 40 年高點，Lyft 在高額支出的打擊下力求生存，並於今年 7 月宣布在旗下租車部門裁員近 60 人。

根據公司向美國證券交易委員會 (SEC) 提交文件，截至 6 月 30 日，Lyft 總員工人數為近 5000 人。