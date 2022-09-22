國泰金現身聯合國紐約氣候週峰會 投資長程淑芬分享永續金融

氣候變遷危機已經危及生物多樣性與生態平衡，引起全球產官學界密切關注。第 77 屆聯合國大會與紐約氣候週期間由世界氣候基金會 (World Climate Foundation, WCF) 舉辦之「世界生物多樣性高峰會」(World Biodiversity Summit, WBS)21 日在紐約登場，是聯合國大會期間最熱門的週邊活動之一。世界氣候基金會執行長 Jens Nielsen 在開幕致詞中直指生物多樣性是全世界的氣候問題，更是每個國家的國安問題。

國泰金控 (2882-TW) 投資長程淑芬為台灣唯一受邀講者，親赴紐約與國際各界領袖對談，代表台灣分享永續金融前瞻觀點。國泰多年致力國際永續金融、責任投資與氣候行動，並加入多項國際倡議，除重視營運永續轉型，在企業議合上更是亞洲最積極領先的金融業之一，此次程淑芬分享國泰在亞洲成功推動企業議合的經驗，闡述善用亞洲企業永續基礎進一步擴展到生物多樣性相關倡議。

國泰金控為台灣首家參與聯合國大會週邊會議之金融業者，且繼去年投資長程淑芬成為台灣唯一出席 COP26 週邊會議之金融業代表後，再次獲邀為 WBS 台灣唯一代表講者。今年聯合國在生物多樣性議題，以「共建地球生命共同體」(Building a Shared Future for all Life) 為主旨，探討如何在安全的地球限度下促進經濟成長，同時合乎《巴黎協定》目標與《2020 年後全球生物多樣性框架》規範。當天堅強卡司包括白宮環境質量委員會主席 Brenda Mallory、聯合國環境署 (UNEP) 財政倡議主席 Eric Usher、經濟合作暨發展組織 (OECD) 環境轉型韌性主席 Walid Oueslati，自然相關財務揭露工作小組 (TNFD) 執行董事 Tony Goldner、歐洲投資銀行總裁 Werner Hoyer、網飛 (Netflix) 永續長 Emma Stewart 等，為全球面對氣候與生物多樣性危機議題提供最佳永續行動策略！

：「催化自然市場」場次中，程淑芬 (中圖右) 表示，國泰主動投入全球各種倡議，更努力影響關係方與其他產業，共同產生改變（圖：國泰金控提供）。

峰會中備受矚目的「催化自然市場」(Catalysing Nature Merket) 場次中，透過金融機構與投資人的角度，提出如何帶動全球生物多樣性加速改變。程淑芬表示，國泰主動投入全球倡議，積極議合被投資人與相關產業，督促改變發生。此外，亞洲許多中小型企業正在響應這波改變的力量，若能將更多資源投入於支持低碳轉型技術發展的中小企業，協助企業茁壯成長，將可發揮無限影響力。國泰替社會大眾管理資產，將資金導向有利永續發展的企業與專案，協助客戶向低碳永續邁進的同時，也進一步提升台灣整體淨零潛力。

根據世界經濟論壇 (World Economic Forum, WEF) 報告 指出，生物多樣性消失被視為未來十年全球前三大風險之一，全球有超過一半以上的 GDP、約 44 兆美元的經濟價值，中度、或高度仰賴自然及其生態系服務 (ecosystem services)，其中營造業 (4 兆美元)、農業 (2.5 兆美元)、及食品業 (1.4 兆美元) 是最仰賴自然的三個產業；程淑芬在高峰會中指出，企業可將生物多樣性視為氣候變遷的延伸議題，而非獨立、單一的新議題，自然資源和生物多樣性提供社會效益，不僅推動經濟發展，並幫助我們應對氣候變化的挑戰，亦是投資人下一個關注焦點。

國泰長期關注國際趨勢變化，謹慎因應 ESG 風險，國泰世華銀行自 2015 年成為台灣首家赤道銀行起，將生物多樣性指標納入專案融資管理因子，挹注全球最大風電開發商沃旭能源於台灣興建離岸風場，支持沃旭能源進行實驗珊瑚礁育生研究計劃，透過低碳投融資結合能源轉型、保護生物多樣性等；國泰金控、國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰投信 2018 年為台灣首家引入國際 ESG 資料庫之金融業者，其中包含企業生物多樣性與土地、水資源壓力等評估項目；國泰人壽將棕櫚油與伐木產業列入敏感性產業管理；國泰世華銀行將流刺網製造與捕撈、熱帶雨林伐木等產業，列入不予授信產業。國泰金控重視利害關係人溝通，也投入資源，與投融資企業攜手重視國際重要趨勢，建立夥伴感，適時介入協助投融資企業之永續進展。

國泰金控更在今年 8 月加入「自然相關財務揭露工作小組」(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD)，9 月加入「生物多樣性會計金融夥伴關係」(The Partnership for Biodiversity Accounting Financials, PBAF) ，為台灣首家加入之金融業者，支持國際生物多樣性倡議。國泰期待加入 PBAF 精進集團資產組合於生物多樣性議題之管理，有助系統性管理自然資本；同時，國泰依循 TNFD 框架，由治理、策略、風險管理、指標與目標四大面向，精進自然相關風險與因應措施。

