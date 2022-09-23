日本旅遊爆發 雄獅估年底回升至疫情前3成水準

日本預計 10 月 11 日取消入境人數上限，並開放國外旅客自由行、短期入境免簽證，雄獅 (2731-TW) 看好，接下來鎖定賞楓、滑雪、跨年、農曆新年等熱門季節，預計這波政策開放將帶動赴日旅遊熱潮，年底前日本旅遊業績可望恢復到疫情前 3 成左右。

雄獅表示，除了年底前日本旅遊持續復甦外，明年第一季正值日本旅遊旺季，且一月農曆春節連假長達 10 天，預期機票票價將達全年最高峰，加上 228 連續假期、三月的賞櫻旺季等，整體來說機位將「需求大於供給」，票價降幅有限。

目前雄獅的日本旅遊產品皆已籌備完成，並進行包機合作，預計取得超過 3 萬席次的機位，航點包括東京、大阪、函館、青森、北海道、山形等地，目前雄獅日本旅遊的自由行和團體佔整體營收超過 4 成。

雄獅表示，日本旅遊詢問度最高的城市，前三名依次為東京、大阪、接下來除了賞楓、聖誕節、跨年等節慶，東京迪士尼樂園、日本環球影城也都有新節目及設施登場；滑雪則是日本冬季旅遊的一大賣點，其中又以北海道最受歡迎，雄獅旅遊網羅富良野、留壽都等知名雪場，推出多款自由行商品。

此外，雄獅旅遊於東京設立公司，可提供旅客旅遊諮詢、行程安排、日本防疫保險等安心旅遊顧問資詢及在地旅遊服務，若旅客在當地有突發狀況，也可提供中文協助，讓旅遊品質更有保障。