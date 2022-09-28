韓股跌至兩年多新低 政府預計啟動股市平準基金

南韓股市周三 (28 日) 跌至兩年多來最低，韓元跌至 13 年低點。面對因應股、匯、債市動盪，南韓宣布出手行動。

南韓 KOSPI 指數周三大跌 2.45%，收於 2169.29 點，創 2020 年 7 月以來新低。其中，龍頭股三星電子跌 2.40%，SK 海力士跌 2.67%。

監管機構稱，金融服務委員會已開始準備在股市拋售之際，啟動股市平準基金 (stock stabilisation fund)。

2020 年疫情期間，南韓成立了股票平準基金，但隨著股市反彈，基金沒有繼續使用。但今年以來，南韓股市跌幅達到 28%，較去年 6 月高點回撤了 32%。

韓媒報導稱，南韓金融服務委員會副委員長金素榮已要求，需為實施穩定金融市場的措施做好準備，包括重新啟動股市平準基金。

另一方面，政府高級官員表示，計畫本周回購價值 2 兆韓元 (14 億美元) 的政府債券，以幫助應對債券殖利率的急劇飆升。根據第一副財政部長 Bang Ki-sun 的說法，公債的緊急回購將於周五進行。

今天早前，南韓央行宣布計畫周四購買價值 3 兆韓元的政府債券，以幫助穩定債券市場。

韓元兌美元匯率上周已經跌破 1400 的關鍵心理關口，創下 2009 年 3 月 31 日以來最低，目前仍延續跌勢，報約 1443.55 韓元兌 1 美元。