香港取消酒店隔離 史上最大入境檢疫政策鬆綁

香港特首李家超周五（23 日）宣布，下周一起放寬入境檢疫規定，公布取消入境旅客酒店隔離等四項新防疫措施，為香港史上最大檢疫政策鬆綁，凸顯港府鞏固全球金融重鎮地位的決心。

星島日報報導，李家超周五下午在政府總部主持「應對疫情指導及協調組」記者會，公布放寬機場入境檢疫限制，將實施四項新措施，包括：海外及台灣來港人員檢疫安排改為「0+3」、以快篩取代登機前 48 小時核酸檢測、允許未接種疫苗香港居民返港、「來港易」及「回港易」不設限額。

李家超說，對疫情趨勢持正面態度，新措施是平衡風險與經濟動力，在風險可控下，維持香港的競爭力

目前，所有海外抵港旅客都須按「3+4」要求，進行三天酒店隔離，以及四天居家檢疫。

下周起，抵港人士在機場接受檢測後，無須等待結果，便可即回家或前往自選住宿酒店，等待核酸檢測結果，即「test and go」，不再是「test and hold」。

醫務衞生局局長盧寵茂表示，疫情在 7 月至 9 月反彈，政府採取精準防疫措施，包括電子手環、降低科興接種年齡、紅黃碼識別人士，使確診病例回落。

盧寵茂並說，接種第一劑新冠疫苗的比率，從年初的 70% 升至 94%，第三劑從年初不到 10%，升至 77%。他表示，未來政府會繼續鼓勵民眾接種疫苗。