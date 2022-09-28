基育下月進駐東海洋中心漁電共生基地 Q4登創櫃板

基米 (4195-TW) 旗下基育生技今 (28) 日表示，預計 10 月將進駐東部海洋生物研究中心「漁電共生試驗育成基地」，透過精準育種及智能養殖技術，養殖高單價魚貝等，並規劃第四季登錄創櫃板，明年申請興櫃一般板。

營運長黃鴻棋表示，受惠基因體技術快速發展，運用基因本身功能進行精準育種，讓育種科技跳脫傳統耗時費力模式，大幅縮短選育新品種的速度且成本低，因此精準育種相關技術的發展及市場商機，成為近年全球生物科技產業關注焦點。

基育使用 ThermoFisher 系統平台開發出水產晶片 AQUOOPP 1，目前與水產業者完成多項合作案，包括與台灣龍佃完成種魚家系規畫，改善近親交配問題；今年 3 月與水產試驗所鹿港淡水繁養殖中心合作，展開吳郭魚基因體 SNP 位點資料蒐集及基因型鑑定分析計畫。

此外，基育今年 10 月將完成東部海洋生物研究中心漁電共生試驗育成基地長期進駐，利用深層海水養殖大型藻類及高單價冷水魚貝類，目前針對魚電開發案的物種開發、養殖場設計方案與案場工程模型等持續進行合作，且有初步成效。

除了水產外，在豬隻養殖領域也有進展，黃鴻棋指出，利用全基因晶片檢定及大數據分析管理豬隻種源，能減少 10% 飼料量與減少 10% 碳排放量，相當於每年可貢獻台灣養豬業產值約 20 億元，同時減少台灣農業整體碳排量約 3%。

基育也計畫明年進駐農科院育成中心，針對豬隻基因體輔助育種與數位轉型與農科院展開合作。