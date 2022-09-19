〈ESG大趨勢〉宏碁發布永續報告書 1500萬台產品採回收塑料

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (19) 日發表 2021 年永續報告書並於 Acer Green Day 分享，董事長陳俊聖表示，2021 年加入 RE100 倡議，並承諾至 2035 年實現使用 100% 再生能源，目前已有累計 1500 萬台產品採用消費後回收 (PCR) 塑料、可回收包材及海廢回收塑膠。

陳俊聖在永續報告書提到，宏碁因應產業及生活型態的轉變並行發展，相信是實踐長期業務成長與永續性發展關鍵。隨著氣候變遷的議題日漸重要，2021 年宣布攜手員工及供應鏈合作夥伴，打造宏碁「Earthion」平台，擴大社會與環境影響力。

宏碁 2021 年永續報告書並訂定多項目標與承諾，陳俊聖指出，包括加入 RE100 倡議，設定 2025 年個人電腦平均耗能，將比 2016 年降低 45% 的目標，並承諾至 2035 年實現使用 100% 再生能源。

此外，宏碁推出 Vero 系列環保筆記型電腦、桌上型電腦、顯示器及週邊產品，採用消費後回收 (PCR) 塑料、可回收包材及海廢回收塑膠，目前已有 1500 萬台產品使用消費後再生塑膠料。

宏碁也訂 2025 年永續發展目標，著重在循環經濟、氣候變遷及社會影響力層面，並視為 ESG 策略的一環。其中，循環經濟方面，以永續設計、回收材質、減塑包裝三大策略方向，將把筆電、桌機、螢幕等核心產品使用 20-30% 消費後再生塑膠料

針對氣候變遷面向，集團將達成使用 60% 再生能源，2035 年達成 RE100、個人電腦平均能源消耗降 45%、80% 關鍵供應商承諾 RE100 或訂定科學減碳目標；社會影響力部分則是超過 9 成員工投入全球專案，並有 8 成全球員工高度認同公司。