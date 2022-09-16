〈ESG大趨勢〉響應永續金融 9家公股金融機構全數簽署赤道原則

財政部國庫署宣布，在台灣企銀 (2834-TW) 完成赤道原則簽署後，9 家公股金融機構已全數完成赤道原則簽署，未來在審核授信將遵循該原則審慎評估，善盡社會責任。

國庫署副署長顏春蘭說，赤道原則 (Equator Principles) 是國際永續金融重要倡議之一，旨在要求金融機構對大型專案融資的環境與社會問題，盡審慎審核調查義務，實現金融機構社會責任與經濟責任。

顏春蘭表示，9 家公股金融事業中，第一銀行在 109 年 12 月 21 日率先簽署赤道原則，創公股銀行首例，之後包括兆豐銀、合庫金 (5880-TW)、輸銀、彰銀 (2801-TW)、台銀、土銀、華銀與台企銀等也陸續簽署赤道原則，成為赤道原則協會會員銀行。

台企銀表示，在簽署赤道原則之前，銀行就將企業授信戶對環境保護及社會責任履行等因素，納入授信融資評估重點，正式簽署成為赤道原則會員後，將實踐赤道原則，對企業授信案件的環境及社會風險進行評估，並執行貸後定期的監測與控管，以落實責任金融。

另外，配合金管會的「綠色金融行動方案 2.0」辦理永續發展領域相關投、融資業務，統計到今 (111) 年 7 月底止，公股銀投資綠電及再生能源產業共 404 件新台幣 2412.74 億元；公股銀辦理綠電及再生能源產業放款餘額為 1 兆 3732.16 億元。