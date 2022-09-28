〈星宇登興櫃〉祭三大策略 拚航運紅海市場突圍

航空業新兵星宇航空 (2646-TE) 今 (28) 日召開興櫃前業績發表會，將在 9 月 30 日登興櫃交易，執行長翟健華表示，10 月國門即將解禁，未來星宇將聚焦三大市場，包含跨洲轉機市場、商務旅客市場、貨運市場，目標在航運紅海市場中脫穎而出。

翟健華表示，跨洲轉機將善用台灣地理優勢，發展北美與東南亞 10 億人轉機商機；商務市場將以精品定位鎖定高階商務旅客；貨運市場則看好桃園機場貨運發展潛力，除了將利用客機腹艙載貨，未來也會引進貨機，滿足國內強勁出口需求。

翟健華指出，疫情發生後公司馬不停蹄打好基礎，目前已引進 3 種機型，第四種機型也將於 10 月加入，同時擴大新世代機隊，預計年底機隊將 19 架，明年增加至 23 架，2027 年目標達 39 架。

翟健華表示，新世代機隊目前平均機齡 1 年，是航空業中最年輕，新機型將大幅節省營運成本，其中耗油減少 20-25%，機體設計能節省維修成本，加上機隊統一採空中巴士客機，降低機種組員轉訓時間，同步節省管理成本。

另外，翟健華表示，航班也持續拓點，航點將增加至 13 條，包含東南亞、日本 5 條新航線，預計明年 4 月增設北美航線，歐洲、澳洲未來都會拓點，2022-2024 年會專注於增加航點，2024 年後提高航班密度。

星宇受惠政府逐步開放旅遊限制，今年 4-8 月已連續四個月正成長，前 8 月營收 11.1 億元、年增 131%，隨著旅遊風氣回溫，8 月載客數年增 723%，但前期投資設施、購機花費大，星宇至今累積虧損 95.98 億元，每股淨值 3.7 元。