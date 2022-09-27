PC庫存去化不易 外資下修瑞昱目標價至315元

外資今 (27) 日出具報告指出，由於 PC 供應鏈持續去化庫存，恐影響瑞昱 (2379-TW) 第四季營收，並預期庫存降至正常水位及營運好轉的時間點不會在近期發生，因此調降瑞昱第四季營收與獲利預估，目標價也自 330 元下修至 315 元。

外資認為，瑞昱第三季營收應可達標，約 298 億元，季減 2%，第四季原預估可與第三季相當，但現階段看起來恐出現較明顯的下滑幅度，季減 7%，約 278 億元，毛利率也恐自第三季的 49% 降至 47-48%。

另外，外資也補充，由於整體消費性需求疲軟，加上網通相關需求相對平穩，現階段網通晶片訂單滿足率已達 80-90%，年底前就可達供需平衡，瑞昱在庫存天數維持高檔、產品定價面臨下滑壓力、晶圓代工成本沒有顯著下降、營運費用上升等因素，獲利表現恐承壓。

展望明年，外資點出數個觀察指標，包括庫存去化至正常水位後，瑞昱毛利率的變化；根據過往 PC 週期，客戶是否會在明年第二季開始拉貨；還有中國是瑞昱的重點市場，當地宏觀經濟與封控狀態也是瑞昱營運的關鍵指標。

外資看好，網通晶片的規格明年將持續升級，且因美國競爭對手專注在高階市場，瑞昱在中階市場如電信運營商交換器等應用，市佔率可進一步提升，加上 WiFi 7 將在明年中設計定案，後年正式放量，都有助瑞昱營運。