〈瑞昱法說〉上半年賺近2股本 EPS 19.27元創新高

IC 設計大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (28) 日召開法說會，並公布第二季財報，受惠網通晶片帶動，抵銷消費市場需求下滑壓力，第二季稅後純益 46.77 億元，季減 9.8%、年增 8.6%，每股純益 9.12 元，上半年稅後純益 98.63 億元，年增 34%，每股純益 19.27 元，賺近兩股本。

瑞昱第二季營收 305 億元，季增 2.5%、年增 18%，毛利率 50.2%，季減 2.02 個百分點、年減 0.24 個百分點，營益率 15.13%，季減 2.7 個百分點、年減 1.5 個百分點，稅後純益 46.77 億元，季減 9.8%、年增 8.6%，每股純益 9.12 元。

瑞昱上半年營收 602.55 億元，年增 22.5%，毛利率 51.17%，年增 3.43 個百分點，營益率 16.5%，年增 1.6 個百分點，稅後純益 98.63 億元，年增 34%，每股純益 19.27 元。

瑞昱副總黃依瑋指出，第二季營收動能主要來自網通，彌補消費性、PC 市場的衰退，不過成本增加也導致毛利率下滑，預計成本壓力將持續，連帶影響營業利益，而營業費用短期不會有明顯降幅，但將透過規模經濟與營運成長，降低營業費用率。

瑞昱第二季庫存金額達 197.7 億元續創高，庫存周轉天數高達 120 天，較上季增加 6 天，瑞昱預期，鑒於配合客戶調整庫存、供應端仍具不確定性、為明年成長持續備貨等因素，短期庫存水位仍不會太快下降。

瑞昱首季 PC、非 PC 營收比重約與上季相當，比重約 35 比 65。