〈紐約匯市〉央行安撫言論無濟於事 英鎊重貶至歷史低位 DXY升破114

英鎊兌美元周一 (26 日) 貶至歷史低點，新政府的大規模減稅計畫，激起市場對英國財政受損的疑慮，英國央行發言試圖安撫市場，仍無濟於事。美元指數保持強勢，盤中升破 114，續創逾 20 年新高。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.81%，報 114.11，盤中最高達 114.51。

繼上周五 (23 日) 崩跌 3.6% 後，周一亞洲交易時段，英鎊最多貶近 5% 至 1.0327 美元，創下歷史新低。

英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 周一表示，正在密切監控金融市場的發展，央行貨幣政策委員會將在 11 月會議上展開全面評估，必要時會毫不猶豫調整利率，讓通膨在中期內回到 2% 目標水平。

對英國央行可能出手穩定英鎊和英國債市的臆測，雖一度帶動英鎊反彈，但英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 給出的行動暗示不如預期，拖累英鎊走貶。截稿前，英鎊兌美元下跌 1.5% 至 1.0687 美元。

City Index 高級金融市場分析師 Fiona Cincotta 說：「市場反應顯示投資人對政府的做法失去信心，這造成一定程度的波動，導致英鎊與部分新興市場貨幣淪為同等地位。」

Cincotta 認為，若英國央行在 11 月利率會議前沒有採取緊急干預措施，可能被迫在 11 月會議上大幅升息。

日元兌美元貶近 1% 至 144.67 日元，持續逼近 24 年低點。日本央行上周出手干預匯市後，日元一度回升至 140.31 左右。

東京貨幣市場經紀商預估，日本央行料將花費約 250 億美元在阻貶日元上面。

為了穩定匯市預期，中國人行宣布周三 (28 日) 起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率調升至 20%，仍無助於支撐本國貨幣，截稿前，離岸人民幣兌美元下跌 0.78% 至 7.172 人民幣，是 2020 年 5 月以來最低，在岸人民幣兌美元也跌至 7.1339 人民幣，盤中觸及 28 個月低位。

Natixis SA 亞太地區首席經濟學家 Alicia Garcia Herrero 表示，若其他貨幣繼續走軟，中國不會不惜一切守住 7.2 關卡，但若人民幣在下月的中共二十大之前加快貶值速度，人行將會出手。

對風險情緒較敏感的澳幣貶 1.1% 至 0.6453 美元，延續上周貶勢，紐元兌美元則跌近 1.9% 至 0.5637 美元，同寫逾 2 年新低。

歐元也觸及 20 年新低，截稿前跌 0.85% 至 0.9696 美元。

截至台灣時間周二 (27 日) 約 6:00 價格：