英鎊改寫新低 亞幣賣壓出籠 人民幣摜破7.15關卡

英鎊兌美元匯價周一（26 日）亞洲盤盤中改寫歷史新低，原因是英國政府上周五宣布 50 年來最大規模減稅計畫，亞幣也賣壓出籠，人民幣匯率摜破 7.15 元關卡。

CNBC 報導，英鎊兌美元匯價周一盤中一度重貶 4%，報 1 英鎊兌 1.0382 美元，創歷史新低。

英國財政大臣 Kwasi Kwarteng 上周五宣布，將調降薪酬稅、擱置企業所得稅，總規模達到 450 億英鎊（493 億美元），以刺激經濟成長。不過，經濟學家擔憂，此舉可能衝擊財政穩定性。

Saxo Capital Markets 策略師 Jessica Amir 說：「英鎊暴跌，顯示市場對英國缺乏信心，擔心財政承壓。英鎊離平價只僅一步之遙，且情勢從現在起只會惡化。」

亞幣也湧現賣壓，在岸人民幣兌美元匯率，周一盤中跌破人民幣 7.15 元關口，報人民幣 7.1526 元兌 1 美元，為 2020 年 5 月以來新低。

中國人民銀行周一宣布，自 9 月 28 日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率，從零調高至 20%，以穩定匯市預期，加強宏觀審慎管理。儘管央行做出如此宣示，但市場似乎不領情。

中信期貨金融期貨研究員張菁認為，展望 2022 年第 4 季度至 2023 年，支撐人民幣的因素進一步消退，人民幣匯價第一目標落在 7.2 元，第二目標是 7.5 元。

與此同時，日元兌美元匯價跌 0.3%，報 143.81 日元兌 1 美元。韓元匯價也走低，報 1,428.52 韓元。美元指數走高。