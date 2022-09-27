〈電信頻譜超標〉井琪：頻寬數量位置不同 放寬上限有難度

針對電信頻譜三分之一上限標準能否放寬，遠傳 (4904-TW) 總經理井琪今 (27) 日表示，由於頻譜頻段數量有限且位置不同，現階段要放寬標準有難度，應該先把有爭議的黃金頻段解決較好。

台灣大 (3045-TW) 認為，若電信市場合併成三家業者，法規的三分之一上限將無法運作，形同無法競標，建議參考其他研究案例把上限放寬至 40%。

對此，井琪回應，當初釋出的頻段數量有限、每個頻段位置不同，如黃金地段、蛋黃區、蛋白區、偏鄉地區等，加上網路已經使用到一半，這時要改上限會有難度，若要調整頻寬上限還需要幾年的時間，可能要把頻譜重新釋出。

台灣大計畫在聽證會上提出公共利益項目，積極留住頻譜。井琪說，遠傳與中華電早已在偏鄉建設超過 700 座 5G 基站，加上遠傳 5G 開台前，在台東地區展開遠距醫療讓 5G 先行，都是在做公益，而同業在公共利益項目與其他業者有一大段差距，這時要加強只是剛好追上。

井琪重申，依照舊法規遠傳與中華電的頻譜數量都符合規定，後續 NCC 為避免資源過度集中、加強管理推出新法規，並把三分之一限制更嚴謹，若依照新法規，遠傳與中華電確實都有超頻，不過無論是新、舊法規，台灣大合併後都有頻譜超標狀況。

井琪說，基於信賴保護原則需要尊重舊法，若主管機關認定，遠傳合併亞太電後有頻譜超標，就會依照規定繳回頻譜。