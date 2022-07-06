國內規模最大陸股原型ETF將除息 00882年化配息率逾9%

國內規模最大陸股原型 ETF—中信中國高股息 ETF(00882-TW) 將於 7 月 18 日除息，今 (6) 日第一階段公告每單位配息金額預估 0.85 元，若以過去下半年配息額與今日收盤價估算，年化配息率超過 9%，參與配息的最後申購日為 7 月 15 日，分配收益日預計為 8 月 22 日。

中信中國高股息 ETF 為每半年配息，若投資人以單次配息率乘於 2，期待其年化配息率達 12.7%，恐有失精準。法人表示，可參考該檔 ETF 過去的配息水準作為投資判斷依據，若下半年也能配出與去年一樣的水準 0.36 元，全年配息金額就有 1.21 元，以今日收盤價 13.31 元計算，年化配息率約 9.09%。

中信中國高股息 ETF 於 2021 年 2 月上市至 2022 年 7 月 1 日，規模已達 240 億元、受益人數超過 11 萬人，是目前的規模達最大、受益人數最多的陸股原型 ETF。

中信中國高股息 ETF 與市面上多數訴求高股息 ETF 的差異在於，除了配息率名列前茅外，其股息來源有部分屬於海外所得，適用海外所得達 100 萬元以上須申報，超過 670 萬達課稅標準。對多數投資人來說，選擇該檔配息產品做為存股標的，除了享高配息外，還有賦稅優勢。

中信中國高股息 ETF 經理人葉松炫表示，中國 5 月份多項經濟數據顯示景氣正走出疫情封城陰霾，不僅製造業等生產面率先重回擴張區間，消費面也正築底醞釀反彈，政府由上半年「穩增長」到下半年「促消費」，刺激政策將可望延續陸股多頭行情。

此外，相較於國際股市，葉松炫說，中國人行上週重申寬鬆政策支持、國務院也提出 33 項穩經濟措施，政策面送上雙重大禮，像是確保全年經濟成長達 5.5% 的目標及疫情隔離由「14+7」縮短為「7+3」等，預期在中國 20 大會議前，穩增長的力道將延續，陸股可望成為全球股市動盪中的一盞明燈。

葉松炫認為，在全球市場仍面臨升息、通膨壓力之時，高股息可視為防禦型投資首選，若有修正回跌，將成為長線穩定領息的存股族累積投資部位的好時機。

中信投信提醒，目前為第一階段公告配息金額，最終公告金額可能因規模變化而改變，配息率不等同報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。